COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»
Во время недавнего выступления на "Offstage With DWP" фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor высказался против старого аргумента, повторяемого множеством старожилов: дети сегодня просто не интересуются гитарной музыкой и хотят слушать электронные биты:
«Я знаю кучу молодых групп, которые играют на собственных инструментах, они исполняют залихвацкий рок. Они восстают против протеста, который был против нас. Так что они возвращаются к основам во многом.
Не то чтобы я хвалил своего сына, но его группа — они настоящие. Они были безумными. Я был на их первом шоу, и там не было семплов — ничего. Они просто вышли и выбивали дерьмо из зала в течение 30 минут. Я был измотан. Они всё делали сами. И я думаю, что скоро появится целое новое поколение фэнов, которым это по душе».
Griffin Taylor, сын Corey, является фронтменом группы VENDED, в которой также участвует Simon Crahan, сын перкуссиониста SLIPKNOT Shawn'а "Clown" Crahan'а.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).