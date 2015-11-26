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COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»



Во время недавнего выступления на "Offstage With DWP" фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor высказался против старого аргумента, повторяемого множеством старожилов: дети сегодня просто не интересуются гитарной музыкой и хотят слушать электронные биты:



«Я знаю кучу молодых групп, которые играют на собственных инструментах, они исполняют залихвацкий рок. Они восстают против протеста, который был против нас. Так что они возвращаются к основам во многом.



Не то чтобы я хвалил своего сына, но его группа — они настоящие. Они были безумными. Я был на их первом шоу, и там не было семплов — ничего. Они просто вышли и выбивали дерьмо из зала в течение 30 минут. Я был измотан. Они всё делали сами. И я думаю, что скоро появится целое новое поколение фэнов, которым это по душе».



Griffin Taylor, сын Corey, является фронтменом группы VENDED, в которой также участвует Simon Crahan, сын перкуссиониста SLIPKNOT Shawn'а "Clown" Crahan'а.













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