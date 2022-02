сегодня



Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR



COREY TAYLOR представил собственное прочтение композиции RED RIDER "Lunatic Fringe", которая вошла в новый релиз "CMFB…Sides", выходящий 25 февраля на Roadrunner Records.



Трек-лист:



01. Holier Than Thou (METALLICA cover)



02. All This And More (DEAD BOYS cover)



03. Kansas (acoustic)



04. Shakin' (Eddie Money cover)



05. Home/Zzyzx (STONE SOUR) (medley) (live)



06. Lunatic Fringe (RED RIDER cover)



07. Got To Choose (KISS cover)



08. Halfway Down (acoustic)



09. On The Dark Side (JOHN CAFFERTY & THE BEAVER BROWN BAND cover)

























