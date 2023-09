сегодня



Видео полного выступления COREY TAYLOR



Видео полного выступления COREY TAYLOR, которое состоялось 12 сентября в The Wellmont Theater, Montclair, NJ, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Post Traumatic Blues"

"Tumult" (Stone Sour)

"Black Eyes Blue"

"We Are The Rest"

"Song #3" (Stone Sour)

"Beyond"

"Before I Forget" (Slipknot)

"SpongeBob SquarePants Theme"

"Snuff" (Slipknot)

"Absolute Zero" (Stone Sour)

"Talk Sick"

"Bother" (Stone Sour)

"Through Glass" (Stone Sour)







