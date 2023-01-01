Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 20
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*FLOTSAM AND JETSAM не нужны в США 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



23 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COREY TAYLOR

22 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «"Хэллоуин" я смотрел больше всех других фильмов»

21 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю должного признания»

19 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Сольно я могу реализовать себя»

18 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «JAMES HETFIELD вдохновил меня бросить пить»

17 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!»

16 сен 2023 : 		 Новый альбом COREY TAYLOR доступен для прослушивания

15 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

15 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Песню Губки Боба исполнял с трясущимися коленками»

13 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

12 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR о песне THE BEATLES, которую хотел бы записать

2 сен 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

28 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

20 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Вера? Не факт...»

17 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

14 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR спел песню Губки Боба

7 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Не готов петь под фанеру»

4 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR о туре PANTERA: «Они оправдывают ожидания»

3 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR ловит призраков

18 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR: «В битве с Напстер я за Lars'a на 146%»

15 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Может мне осталось лет пять таких туров»

13 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR оценил отзыв Duff'a

11 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

28 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Я выпущу лучший альбом года»

21 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Не думаю, что продам права на свою музыку»

9 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Ближайший год буду раскручивать сольник»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления COREY TAYLOR



zoom
Видео полного выступления COREY TAYLOR, которое состоялось 12 сентября в The Wellmont Theater, Montclair, NJ, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Post Traumatic Blues"
"Tumult" (Stone Sour)
"Black Eyes Blue"
"We Are The Rest"
"Song #3" (Stone Sour)
"Beyond"
"Before I Forget" (Slipknot)
"SpongeBob SquarePants Theme"
"Snuff" (Slipknot)
"Absolute Zero" (Stone Sour)
"Talk Sick"
"Bother" (Stone Sour)
"Through Glass" (Stone Sour)

COREY TAYLOR - Fan-Filmed Video Of Entire New Jersey Show Streaming




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 36

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом