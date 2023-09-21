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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю должного признания»



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В недавнем интервью у COREY TAYLOR'a спросили, почему он решил отправить в отпуск STONE SOUR и заняться сольной карьерой:

«Когда STONE SOUR только начинали, я не только постоянно играл на гитаре, но и был ведущим гитаристом и основным автором. Честно говоря, одна из причин, по которой я был очень решительно настроен начать свою сольную деятельность, заключается в том, что существовало странное заблуждение относительно того, кто и что пишет для какой группы. Может быть, здесь играет роль мое эго, но я чувствовал, что не получал должного признания за те вещи, которые сочинял сам. В STONE SOUR это было достаточно очевидно, но было много песен, которые написал я, и люди думали, что их написали [гитаристы] Jim [Root] или Josh [Rand], а это было совсем не так. И потом, в SLIPKNOT было много такого, что либо не было бы написано без меня, либо я написал то, что другие люди приписали себе в заслугу. Меня, как человека, который очень гордится тем, что садится и создает что-то из ничего - просто из своего воображения, — это задевало.

Я никогда не уклонялся от того, чтобы отдать должное людям, которые этого заслуживают. Я никогда не ставил себе в заслугу то, что сделал не я, и всегда был первым, кто привлекал внимание к другим. И не всегда получал это в ответ. Так что для меня сольная карьера — установление истины и изменение истории. Показать людям, что "О да, он сам пишет тяжелый материал. И кантри. И может еще и в акустическое дерьмо. И в фортепианное дерьмо. И в рок. И в хардкор — да все, что угодно может!»




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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21 сен 2023
G
GlowoErzum
Он начал что-то подозревать. Интересно, когда он дойдёт до того, что его музыка, мягко говоря, не особо интересна?
Like!4  Dislike!1
21 сен 2023
Gustaff
Тут ключевое слово - "дерьмо", поэтому все правильно он написал. Если нужно сочинить какое-нибудь дерьмо - пожалуйте к Кори на село.
  Dislike!1
21 сен 2023
father
Ладно, уговорил, послушаю его сольники:)
Like!1
21 сен 2023
S
Svyashennik
Взоржал и крякнул аж
  Dislike!1
21 сен 2023
J
Jok3r
После прослушивания сольников становится примерно ясно, какой материал сочинял Кори. А вообще нужно было договариваться и нормально указывать авторов
21 сен 2023
gravitgroove
Выдал кладку

просмотров: 967

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