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Corey Taylor

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STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет



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Stix Zadinia сообщил, что существует нереализованная версия трека, записанная STEEL PANTHER и Corey Taylor'ом. Композицию "Steel Panther Fucked My Girlfriend" написал гитарист STEEL PANTHER Satchel, и она была записана при гостевом участии вокалиста SLIPKNOT, а потом по неясным причинам была отложена в долгий ящик. Спустя несколько лет комик Wheeler Walker Jr. представил свою версию — именно она доступна на YouTube. В рамках беседы Stix рассказал:

«Мы никогда не играли её. Кто-то заполучил её копию, мы же никогда её не выпускали. И она где-то на жёстких дисках, с вокалом Corey Taylor'f».

На вопрос о том, почему этот трек не был выпущен, и нужно ли это сделать, Stix ответил:

«Мы должны, да. Чёрт возьми, да! Знаете, надо поговорить с Satchel'ом об этом. Corey Taylor поёт "Steel Panther Fucked My Girlfriend". Это же замечательно, это же звучит как сраный EAGLES — оригинальная версия.

Wheeler Walker записал её. Итоговый результат — я его слышал, он клёвый, и здорово, что он это сделал, но если вы услышите нашу версию, особенно с Corey, вы скажете: "Блин, да это же сраный EAGLES!"»

COREY TAYLOR








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