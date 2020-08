сегодня



COREY TAYLOR : «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»



COREY TAYLOR в недавнем интервью с "Trunk Nation Virtual Invasion" рассказал, что мог оказаться в ANTHRAX:



«Не то чтобы мы говорили о каком-то долгосрочном сотрудничестве, скорее разговор шёл об одиночных событиях, мы просто должны были посмотреть, что вообще из этого могло получиться.



Всё началось с акустического концерта, который я, Scott и Frankie сыграли в Нью-Йорке. И я не помню, где это было, вроде это был клуб, в котором у Scott'a был какой-то интерес, так что мы просто делали это ради промоушна. И это просто было само по себе достаточно прикольно: "Эй, не хочешь в таком поучаствовать?" И я ответил: "Да, чувак, сделаем это вместе!" Так что мы собрались, поужинали, сделали акустическое шоу. И после него на тусовке он бросил, полушутя: "А было бы классно, если бы ты пришёл в ANTHRAX". И мы все рассмеялись, а потом смех резко оборвался, потому что мы задумались: "Хм, а ведь правда звучит любопытно". Всё было между Joey и John'ом, так что всё пребывало в подвешенном состоянии. Это было до — как там его звали? Dan? И мы начали это всё больше и больше обсуждать, и я был полон энтузиазма на этот счёт. Они прислали мне несколько песен, которые в итоге вошли в "Worship Music" — мне повезло, потому что музыка была хороша. Ничего не было записано, потому что в тот день, когда я должен был лететь в Чикаго на репетиции со Scott'ом и Charlie, мне позвонили из Roadrunner и сказали, что они не позволят мне это провернуть. Они хотели, чтобы я вернулся и занимался альбомом ("All Hope Is Gone"), потому что у нас был ещё диск по контракту, и они не хотели давать мне возможность слиться. Я даже не знаю, есть ли эти люди ещё на Roadrunner, если честно. Но они похерили всю идею.



Я первый раз почувствовал себя запертым в угол. Не то чтобы я не хотел записывать пластинку со SLIPKNOT, но мне было интересно попробовать себя в ANTHRAX. И я помню, что позвонил парням и сказал им, что не могу. Мне это разбило сердце, но для них, очевидным образом, всё сработало в лучшую сторону. Они продолжают творить и делают музыку не хуже старого материала, если даже не лучше. То, что должно было случиться, случилось. Я просто благодарен за то, что: а) эти обсуждения были, и б) они по-прежнему мои друзья!»













