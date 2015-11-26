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Corey Taylor

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26 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»

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COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»



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COREY TAYLOR в недавнем интервью с "Trunk Nation Virtual Invasion" рассказал, что мог оказаться в ANTHRAX:

«Не то чтобы мы говорили о каком-то долгосрочном сотрудничестве, скорее разговор шёл об одиночных событиях, мы просто должны были посмотреть, что вообще из этого могло получиться.

Всё началось с акустического концерта, который я, Scott и Frankie сыграли в Нью-Йорке. И я не помню, где это было, вроде это был клуб, в котором у Scott'a был какой-то интерес, так что мы просто делали это ради промоушна. И это просто было само по себе достаточно прикольно: "Эй, не хочешь в таком поучаствовать?" И я ответил: "Да, чувак, сделаем это вместе!" Так что мы собрались, поужинали, сделали акустическое шоу. И после него на тусовке он бросил, полушутя: "А было бы классно, если бы ты пришёл в ANTHRAX". И мы все рассмеялись, а потом смех резко оборвался, потому что мы задумались: "Хм, а ведь правда звучит любопытно". Всё было между Joey и John'ом, так что всё пребывало в подвешенном состоянии. Это было до — как там его звали? Dan? И мы начали это всё больше и больше обсуждать, и я был полон энтузиазма на этот счёт. Они прислали мне несколько песен, которые в итоге вошли в "Worship Music" — мне повезло, потому что музыка была хороша. Ничего не было записано, потому что в тот день, когда я должен был лететь в Чикаго на репетиции со Scott'ом и Charlie, мне позвонили из Roadrunner и сказали, что они не позволят мне это провернуть. Они хотели, чтобы я вернулся и занимался альбомом ("All Hope Is Gone"), потому что у нас был ещё диск по контракту, и они не хотели давать мне возможность слиться. Я даже не знаю, есть ли эти люди ещё на Roadrunner, если честно. Но они похерили всю идею.

Я первый раз почувствовал себя запертым в угол. Не то чтобы я не хотел записывать пластинку со SLIPKNOT, но мне было интересно попробовать себя в ANTHRAX. И я помню, что позвонил парням и сказал им, что не могу. Мне это разбило сердце, но для них, очевидным образом, всё сработало в лучшую сторону. Они продолжают творить и делают музыку не хуже старого материала, если даже не лучше. То, что должно было случиться, случилось. Я просто благодарен за то, что: а) эти обсуждения были, и б) они по-прежнему мои друзья!»

COREY TAYLOR Says It Broke His Heart When His Record Company Blocked Him From Singing On ANTHRAX Album





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Khanate


26 авг 2020, 17:41		там вокалист Power Trip умер

Kiskenbassker


26 авг 2020, 18:09		Да. В книге Скотта об этом примерно так и написано. А вот про Дэна Нельсона он там ни слова не упомянул.

Orgik


26 авг 2020, 19:33		Khanate, дааа, пиздец кошмарный день(((


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