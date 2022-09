сегодня



COREY TAYLOR начнёт запись зимой



COREY TAYLOR в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" сказал, что в январе и феврале приступит к записи нового материала:



«Мы собираемся записать альбом зимой. А потом, когда я закончу гастролировать со SLIPKNOT, я организую действительно крутой тур "Rock is back" для сольного материала и начну приглашать некоторые молодые — может быть, даже не новые рок-группы, а просто те, которые не получают шанса или просто не получают того внимания, которое получают поп-группы и хип-хоп-группы или такие люди, как я, которых уже можно считать дедами. Так что я попытаюсь поднять флаг рока и предоставить некоторые возможности молодым группам и даже коллективам среднего уровня, у которых просто не было шанса. Потому что на свете так много замечательных команд!»



Он подтвердил, что весь материал уже готов:



«Это около 15 песен. И это очень здорово, что некоторые из них — старые, которые я писал на протяжении многих лет. Есть пара песен, которые некоторые фанаты знают, потому что я исполнял их вживую, когда выступал с JBKB [COREY TAYOR & THE JUNK BEER KIDNAP BAND]. Есть такие песни, как "Beyond" и "Breath Of Fresh Smoke" — обе эти песни будут записаны и выпущены наконец-то после... Боже, сколько, чёрт возьми, лет прошло? Наверное, около 14 лет, 16 лет. Но есть и более новый материал. И в нём определённо есть более тёмная грань. Это всё ещё очень мелодично, но я начинаю комбинировать то, чем я известен. Это не столько дань уважения тому, на чём я вырос, сколько то, что люди привыкли слышать от меня, — но при этом всё остается сольным альбомом. Так что здесь есть место и для отличного рок-н-ролла. Есть более тяжёлые вещи, есть и очень медленные. Это всё будет просто здорово!»







