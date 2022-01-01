COREY TAYLOR начнёт запись зимой

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все новости группы
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США
23 авг 2021 :
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COREY TAYLOR подцепил COVID-19
18 авг 2021 :
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COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS
16 авг 2021 :
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COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT
3 авг 2021 :
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Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона
3 июл 2021 :
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COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»
15 июн 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»
4 июн 2021 :
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COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN
2 июн 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
31 май 2021 :
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Новое видео COREY TAYLOR
26 май 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
21 май 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS
19 май 2021 :
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COREY TAYLOR открыл тур
15 май 2021 :
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Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR
14 май 2021 :
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COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»
4 май 2021 :
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COREY TAYLOR на аккордеоне
9 апр 2021 :
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Видео со съемок клипа COREY TAYLOR
2 апр 2021 :
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Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO
1 апр 2021 :
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COREY TAYLOR — о новом фильме
21 мар 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»
11 мар 2021 :
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Акустика от COREY TAYLOR'а
2 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS
1 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS
21 фев 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок
18 фев 2021 :
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COREY TAYLOR написал пять сценариев
13 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о новой книге
11 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о мюзикле
25 янв 2021 :
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COREY TAYLOR — о денежных вложениях
14 янв 2021 :
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COREY TAYLOR представил новое видео
6 янв 2021 :
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COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького
30 дек 2020 :
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COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали
24 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»
23 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»
14 дек 2020 :
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STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет
11 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»
9 дек 2020 :
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Анимированное видео от COREY TAYLOR
3 дек 2020 :
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Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE
1 дек 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в хорроре
20 ноя 2020 :
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Концертное видео COREY TAYLOR
16 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в фильме
14 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек
6 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR стал первым
21 окт 2020 :
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Акустика от COREY TAYLOR
16 окт 2020 :
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Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?
15 окт 2020 :
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Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR
9 окт 2020 :
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Фрагмент выступления COREY TAYLOR
7 окт 2020 :
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COREY TAYLOR — о разделении творчества
5 окт 2020 :
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COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD
4 окт 2020 :
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COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»
28 сен 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
17 сен 2020 :
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COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»
16 сен 2020 :
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Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR
4 сен 2020 :
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Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR
3 сен 2020 :
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Видео с текстом от COREY TAYLOR
2 сен 2020 :
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COREY TAYLOR в акустике
26 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»
20 авг 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR возглавил чарт BILLBOARD
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR в новом треке TECH N9NE
5 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Переживаю я за Канье!»
3 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Мне надоело быть несчастным»
31 июл 2020 :
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COREY TAYLOR — о сольном альбоме: «Так классно не было с первого SLIPKNOT»
30 июл 2020 :
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TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR
28 июл 2020 :
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TECH N9NE и KID BOOKIE в новом сингле COREY TAYLOR
9 июл 2020 :
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COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»
19 июн 2020 :
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COREY TAYLOR — о сольнике
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сегодня
COREY TAYLOR начнёт запись зимой
COREY TAYLOR в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" сказал, что в январе и феврале приступит к записи нового материала:
«Мы собираемся записать альбом зимой. А потом, когда я закончу гастролировать со SLIPKNOT, я организую действительно крутой тур "Rock is back" для сольного материала и начну приглашать некоторые молодые — может быть, даже не новые рок-группы, а просто те, которые не получают шанса или просто не получают того внимания, которое получают поп-группы и хип-хоп-группы или такие люди, как я, которых уже можно считать дедами. Так что я попытаюсь поднять флаг рока и предоставить некоторые возможности молодым группам и даже коллективам среднего уровня, у которых просто не было шанса. Потому что на свете так много замечательных команд!»
Он подтвердил, что весь материал уже готов:
«Это около 15 песен. И это очень здорово, что некоторые из них — старые, которые я писал на протяжении многих лет. Есть пара песен, которые некоторые фанаты знают, потому что я исполнял их вживую, когда выступал с JBKB [COREY TAYOR & THE JUNK BEER KIDNAP BAND]. Есть такие песни, как "Beyond" и "Breath Of Fresh Smoke" — обе эти песни будут записаны и выпущены наконец-то после... Боже, сколько, чёрт возьми, лет прошло? Наверное, около 14 лет, 16 лет. Но есть и более новый материал. И в нём определённо есть более тёмная грань. Это всё ещё очень мелодично, но я начинаю комбинировать то, чем я известен. Это не столько дань уважения тому, на чём я вырос, сколько то, что люди привыкли слышать от меня, — но при этом всё остается сольным альбомом. Так что здесь есть место и для отличного рок-н-ролла. Есть более тяжёлые вещи, есть и очень медленные. Это всё будет просто здорово!»
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