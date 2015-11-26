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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»



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COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, кого он бы выбрал из «большой сиэттлской четвёрки гранжа» — SOUNDGARDEN, ALICE IN CHAINS, PEARL JAM и NIRVANA:

«Наверное, это ALICE IN CHAINS. ALICE IN CHAINS, на мой взгляд, — одна из величайших рок-групп, которые когда-либо существовали. И я имею в виду не только гранж, металл или что-то в этом роде. Они многое изменили в музыкальном плане, и они вдохновили меня изменить то, как я пишу музыку. То есть полная противоположность, точка, конец предложения. [Покойный фронтмен ALICE IN CHAINS] Лейн Стейли по-прежнему один из величайших певцов, которые когда-либо жили. Это не отражение демонов, с которыми ему пришлось бороться, — это всё, что связано с его талантом. Он просто делал всё настолько чертовски легко, он мог спеть что угодно, он мог написать что угодно, и то дерьмо, о котором он писал, убивало его, и всё же нам это нравилось. Для меня это было величайшее обнажение души, которое я когда-либо слышал. И если вам нужны ещё какие-либо доказательства этого, всё, что вам нужно сделать, это послушать "Nutshell". Это одна из величайших песен, когда-либо написанных в истории. И это даже не моя любимая песня ALICE IN CHAINS. Моя любимая песня ALICE IN CHAINS — "Would?" И точка. Эта песня чертовски невероятна. Но "Nutshell" — это просто излияние желания поделиться с вами тьмой, которая находится в его сердце. И хотя вы слышите это, это настолько светло, что вы думаете: "Б$$$ь. И где он?" А мы так и не узнали. И в этом великая трагедия таких людей, как Лейн. Дело не только в Лейне, очевидно; есть много людей, которые принадлежали к подобному поколению артистов. Боль, с которой они справились, — некоторые из них победили, некоторые — нет. Но самое замечательное, что мы можем слушать их музыку, и она может помочь нам пережить нашу собственную боль. И, наверное, не проходит и дня, чтобы я не слушал ALICE IN CHAINS. Они по-прежнему великолепны. А то, что я теперь знаю этих ребят, это просто вишенка на торте. Это здорово, когда ты можешь общаться со своей любимой группой».

COREY TAYLOR:











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