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*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 18
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR — о трезвости



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COREY TAYLOR стал гостем программы "The Moon Under Water", в которой всем предлагают рассказать о том, каким бы мог быть бар их мечты, и ответил на вопрос, как он в настоящее время, сохраняя трезвый образ жизни, сдерживается в пабах и барах:

«Первые несколько лет было очень непросто, потому что ты быстро понимаешь, какой частью твоей личности стало спиртное, и тебе приходится разбираться с тем, кто ты есть, что тебе удобно, и с привычкой к этому.

Я никогда не был большим любителем пива, поэтому безалкогольное пиво не было для меня чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому я начал с газировки, а потом просто перешёл на воду. И теперь я только так и делаю.

Для меня поход в паб, бар или ещё куда-нибудь — это больше ради компании, которую ты составляешь. И ты понимаешь, что в какой-то момент всё хорошее может стать не очень хорошим, и ты стараешься приурочить свой отход как раз к тому моменту. Ты встаёшь и говоришь: "Так, у нас есть около 10 минут до того, как произойдёт настоящий кавардак. Так что я собираюсь удалиться и поговорю с вами позже".

Я стараюсь не прощаться "по-ирландски", когда ты просто уходишь. Я делал это, правда, только когда выпивал. [смеётся.] Но я слежу за тем, чтобы все были в порядке; я слежу за тем, чтобы все были... Ладно, если кого-то нужно подвезти домой, я первый, кто это сделает. Потому что обычно это будут только я и моя жена. Моя жена всё ещё выпивает, но она очень общительная. У неё это получается гораздо лучше, чем у меня. Обычно в то время, когда она начинает вроде как... Она просто говорит: "Я устала. Нам нужно разойтись". А я такой: "Ах. Ты меня раскусила на "Я готова идти". Так что мы выходим за дверь и направляемся домой».




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