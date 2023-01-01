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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «Не думаю, что я когда-нибудь успокоюсь»



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В рамках недавней беседы с COREY TAYLOR:'ом у него спросили, в чём он черпает вдохновение, чтобы петь с такой агрессией почти три десятилетия своей карьеры, на что он ответил:

«Я не думаю, что когда-нибудь стану по-настоящему миролюбивым человеком. [Смеётся]. И я знаю, что в наши дни это уже стало клише, но всё же есть ситуации, от которых у меня закипает кровь. Может быть, это связано с наличием во мне ирландской крови. Может быть, это немецкое начало во мне. Я точно не знаю. Может быть, это сочетание двух начал. В этом мире всё ещё есть моменты, которые меня сильно возбуждают, особенно то, как мы разговариваем друг с другом, как мы ведём себя по отношению друг к другу и как мы обращаемся с людьми в наши дни — это настолько мерзко и отвратительно, что это заставляет меня использовать свой голос, чувак. Как только я подумал, что могу сохранять спокойствие, разговаривая только со своими детьми, я выпустил голос отца на зрителей. И бедный Griff (сын Corey) вырос с таким подходом больше, чем его сестра, но он однозначно знает, когда пора успокоиться и послушать папу, и, возможно, именно поэтому у него теперь такой голос.

Я не знаю, может быть, это просто потому, что я защищаю людей, или потому, что я на самом деле осознаю, что происходит в культуре, обществе, политике — я имею в виду, что есть много разных событий, на которые вы можете обратить внимание, которые разжигают в вас страсть, и если у вас есть эта страсть, она никогда не исчезнет. Так что для меня дело именно в этом. Если вы пишете о таких вещах, на которые вы можете красноречиво опираться в этом смысле, то они придут сами собой. Когда вы пытаетесь навязать что-то, это звучит натянуто. И я полагаю, что люди этого не понимают. Когда ты слышишь что-то, что кажется тебе искусственным, это, скорее всего, потому, что артист не очень верит в свои силы, и, я не собираюсь так поступать с аудиторией. Я никогда не буду заставлять людей чувствовать, что я говорю о чём-то, что меня не волнует, потому что у меня нет на это времени — да ни у кого нет на это времени».




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