Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 53
*Новая песня IRON MAIDEN 47
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 43
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 31
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



30 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR сдал отрицательный тест

26 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"

24 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»

23 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR подцепил COVID-19

18 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS

16 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT

3 авг 2021 : 		 Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона

3 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»

15 июн 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»

4 июн 2021 : 		 COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

31 май 2021 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

26 май 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

21 май 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS

19 май 2021 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

15 май 2021 : 		 Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR

14 май 2021 : 		 COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»

4 май 2021 : 		 COREY TAYLOR на аккордеоне

9 апр 2021 : 		 Видео со съемок клипа COREY TAYLOR

2 апр 2021 : 		 Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO

1 апр 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новом фильме

21 мар 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»

11 мар 2021 : 		 Акустика от COREY TAYLOR'а

2 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS

1 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19



*
zoom
*
* *
COREY TAYLOR в рамках интервью ответил на вопрос, как и где он мог подцепить «модный вирус»:

«Это просто безумие. Ты приходишь... Я стараюсь всё время находиться в маске. Ты стараешься верить, что люди привиты или что они надели маски, или что они дистанцировались от общества и, по крайней мере, у них отрицательный тест, прежде чем идти на подобное мероприятие. А иногда вы просто сталкиваетесь с эгоистичными людьми, которых это не волнует. Думаю, именно это и произошло со мной — кто-то пришёл на одно из моих шоу, находился в зале больным и, возможно, заразил несколько человек».

COREY TAYLOR Believes He Contracted COVID-19 From A





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


30 авг 2021, 11:18		Прививка не помогает, после нее все равно есть шанс заболеть этой херней

Умник


30 авг 2021, 11:33		Так задача прививки - снизить риск тяжелого течения болезни и осложнений. Само собой ничего не даст 100% защиты от любой болезни.

Brutan


30 авг 2021, 12:31		Не помогает и есть шанс заболеть это две раные вещи, не много ума надо чтоб до этого допереть

gravitgroove


30 авг 2021, 14:00		допустим, абсолютно всех пpивили, пpи этом, pазумеется, огpаничения никто не снимет и маски так же будут тpебовать носить, но не так стpoго. Кто-то да все pавно заболеет (каким обpазом? Ну дык если он уже в геноме пpoписался, то уже может активизиpoваться от банальной пpoстуды). Этот петух кого пpи этом винить будет? Китайцев? А может, он сам не заметил, как глаза потёp гpязной pукой и тепеpь ищет виноватых? Аpтисты склонны к лжи, что бы пеpеложить свою вину на дpугих, а этого хмыpя часто в подобном замечали.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 658

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом