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COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19



COREY TAYLOR в рамках интервью ответил на вопрос, как и где он мог подцепить «модный вирус»:



«Это просто безумие. Ты приходишь... Я стараюсь всё время находиться в маске. Ты стараешься верить, что люди привиты или что они надели маски, или что они дистанцировались от общества и, по крайней мере, у них отрицательный тест, прежде чем идти на подобное мероприятие. А иногда вы просто сталкиваетесь с эгоистичными людьми, которых это не волнует. Думаю, именно это и произошло со мной — кто-то пришёл на одно из моих шоу, находился в зале больным и, возможно, заразил несколько человек».







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