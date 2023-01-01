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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «Песню Губки Боба исполнял с трясущимися коленками»



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COREY TAYLOR в интервью Radio Bob! рассказал о песне Губки Боба:

«Я нечасто нервничаю, а тут как не в себя — в основном потому, что мы не репетировали. Мы просто вышли на сцену и сказали: "Ладно, давайте, давайте", понимаете?»

Что касается опыта выступления на одной сцене с Кенни, Corey сказал:

«Он был таким классным, таким весёлым и одним из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Я был его поклонником в течение многих лет. Я помню, как смотрел его шоу "Мистер Шоу с Бобом и Дэвидом", а потом, спустя годы, это был любимый мультфильм моего сына Гриффина. Поэтому мы вместе смотрели все сезоны. Так что это была своеобразная кульминация многих лет, в течение которых я следил за ним как за актёром. Это было очень здорово. Было очень весело, но так странно. Я думал: "Как же так получилось, чувак? Чего вообще происходит-то?" [Смеётся]».




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