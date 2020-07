сегодня



TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR



COREY TAYLOR представил видео на композицию "CMFT Must Be Stopped", а также аудиовариант "Black Eyes Blue" — оба трека включены в его дебютный сольный альбом "CMFT", выход которого намечен на второе октября на Roadrunner Records. В записи видео также принимали участие Tech N9ne и Kid Bookie, а эпизодические партии исполнили (в алфавитном порядке):



* BABYMETAL



* Baron Corbin (WWE)



* Ben Bruce (ASKING ALEXANDRIA)



* Benji Webbe (SKINDRED)



* Caleb Shomo (BEARTOOTH)



* Chris Jericho (FOZZY)



* Corey Graves (WWE)



* Griff Taylor



* John 5 (ROB ZOMBIE)



* Lajon Witherspoon (SEVENDUST)



* Lars Ulrich (METALLICA)



* Lzzy Hale (HALESTORM)



* Marilyn Manson



* Matty Matheson (chef)



* Nergal (BEHEMOTH)



* Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE)



* Otep Shamaya (OTEP)



* Randy Blythe (LAMB OF GOD)



* Rob Halford (JUDAS PRIEST)



* Ronnie Radke (FALLING IN REVERSE)



* Maximum the Ryo-kun (MAXIMUM THE HORMONE)



* Scott Ian (ANTHRAX)



* STEEL PANTHER



* Tom Savini (special effects artist/actor)



* Zillakami (CITY MORGUE)

























+1 -0



просмотров: 212