TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR

COREY TAYLOR представил видео на композицию "CMFT Must Be Stopped", а также аудиовариант "Black Eyes Blue" — оба трека включены в его дебютный сольный альбом "CMFT", выход которого намечен на второе октября на Roadrunner Records. В записи видео также принимали участие Tech N9ne и Kid Bookie, а эпизодические партии исполнили (в алфавитном порядке):
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