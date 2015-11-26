Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 364
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 53
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 25
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*
| - |

|||| сегодня

TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR



*
zoom
*
* *
COREY TAYLOR представил видео на композицию "CMFT Must Be Stopped", а также аудиовариант "Black Eyes Blue" — оба трека включены в его дебютный сольный альбом "CMFT", выход которого намечен на второе октября на Roadrunner Records. В записи видео также принимали участие Tech N9ne и Kid Bookie, а эпизодические партии исполнили (в алфавитном порядке):

* BABYMETAL

* Baron Corbin (WWE)

* Ben Bruce (ASKING ALEXANDRIA)

* Benji Webbe (SKINDRED)

* Caleb Shomo (BEARTOOTH)

* Chris Jericho (FOZZY)

* Corey Graves (WWE)

* Griff Taylor

* John 5 (ROB ZOMBIE)

* Lajon Witherspoon (SEVENDUST)

* Lars Ulrich (METALLICA)

* Lzzy Hale (HALESTORM)

* Marilyn Manson

* Matty Matheson (chef)

* Nergal (BEHEMOTH)

* Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE)

* Otep Shamaya (OTEP)

* Randy Blythe (LAMB OF GOD)

* Rob Halford (JUDAS PRIEST)

* Ronnie Radke (FALLING IN REVERSE)

* Maximum the Ryo-kun (MAXIMUM THE HORMONE)

* Scott Ian (ANTHRAX)

* STEEL PANTHER

* Tom Savini (special effects artist/actor)

* Zillakami (CITY MORGUE)

COREY TAYLOR Announces











Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 212

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом