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Corey Taylor

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COREY TAYLOR снялся в фильме



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COREY TAYLOR сыграл в хоррор-фильме "Rucker" об убийце-дальнобойщике, прикладывающим усилия для спасения своей семьи. Музыкант исполнил роль напарника главного героя. Режиссером была Amy Hesketh , а продюсером фильма выступал Aaron Drane. Ранее Corey уже сотрудничал с Draine'ом в фильме "Fear Clinic".

«Ему было очень легко меня убедить. Мы вместе работали над "Fear Clinic" и похоже я сумел оставить о себе впечатление. Он прислал мне сценарий "Rucker", мы определили время и все закрутилось — остальное уже история».

«Он настоящая рок-звезда» — говорит Aaron. «Я имею в виду — во всех смыслах этого слова. Он один из самых крутых парней которых я знаю и он тот, кто должен функционировать на очень высоком уровне, что на самом деле далеко не всегда помогает другим людям достичь своего уровня, а чаще даже мешает».

Taylor добавил, что он "отлично провел время", работая над фильмом в Бремертоне, Вашингтон и сказал, что они даже "нашли роль" для его нынешней жены Алисии.

COREY TAYLOR To Star In New Horror Film 'Rucker'





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