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Corey Taylor

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COREY TAYLOR представил новый сингл



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COREY TAYLOR опубликовал официальное видео на песню "We Are The Rest", которая взята из нового альбома "CMF2".

Трек-лист:

01. The Box
02. Post Traumatic Blues
03. Talk Sick
04. Breath Of Fresh Smoke
05. Beyond
06. We Are The Rest
07. Midnight
08. Starmate
09. Sorry Me
10. Punchline
11. Someday I'll Change Your Mind
12. All I Want Is Hate
13. Dead Flies




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