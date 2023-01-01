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Corey Taylor

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COREY TAYLOR обещает лучшую рок-пластинку года



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COREY TAYLOR поговорил с NME и пообещал, что его новый сольный альбом станет лучшей рок-пластинкой года:

«Я не могу дождаться, когда люди услышат этот альбом. Он просто пережевал ту первую пластинку и выплюнул её. В нём собрано всё, чего люди ждут от меня, так что в нём есть и оттенки "CMFT", но есть и отголоски SLIPKNOT, STONE SOUR и всего того, что я делал на своих акустических концертах. Здесь есть всё для всех. Люди просто охренеют».

Для "CMF2" было записано 26 песен, включая первый сингл "Beyond", который может появиться в мае, а полноформатный диск ориентировочно выйдет в сентябре.

«Некоторые фанаты узнают несколько треков из других моих проектов, а другие были написаны непосредственно перед тем, как мы отправились в студию.

Меня очень вдохновила моя группа, но также и реакция, которую вызвал первый сольный прогон, когда люди прониклись всем. Им нравились акустические вещи, им нравились тяжёлые вещи, им нравились веселые вещи. Мы хотели сделать гибридную пластинку, но чтобы она не казалась хаотичной».




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