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COREY TAYLOR готовит би-сайды и ко второму альбому



В рамках недавней беседы с COREY TAYLOR'ом у него спросили, являлся ли выпуск "CMFB…Sides" своеобразной данью уважения тем музыкантам, на которых он рос:



«О, безусловно. Я бы хотел подчеркнуть, что есть множество людей, которым я не успел выразить свое почтение, признание, благодарность. Давайте не будем забывать, что музыка давала мне жизнь. Музыка была единственным источником счастья для меня на протяжении долгого времени, начиная с детства и заканчивая двадцатилетием, ради всего святого. Музыка была единственной возможностью почувствовать что-то кроме ужаса по отношению к себе. В моей голове было столько голосов и столько людей, которые поддерживали меня, что я просто не знаю, что делать. Конечно, у меня была возможность выразить свое уважение за эти годы - благодаря SLIPKNOT и STONE SOUR я мог говорить о своем влиянии и т.д. - но все еще остается очень много людей, которых я хотел бы по достоинству отметить. И самое классное в работе над B-side — это возможность показать все эти маленькие намеки и проявления — от "Lunatic Fringe" [кавер RED RIDER] до "Shakin'" [кавер Eddie Money]".



B-сайды, которые мы подготовили для этого альбома [недавно вышедшего второго сольного диска Кори "CMF2"], люди просто обалдеют. У нас есть все — от Alice Cooper до ECHO & THE BUNNYMEN. То есть, это такой уровень охренительной крутости. А еще у меня есть группа, которая может сыграть все, что угодно, и я очень, очень, очень избалован, когда дело доходит до подобного. Так что я с нетерпением жду следующего года, чтобы выпустить такой сборник. Это одна из тех идей, которые я хочу, чтобы аудитория ожидала услышать: "О, чувак, этот альбом великолепен. В следующем году выйдет еще и такой альбом со всеми B-сайдами". И самое замечательное в этом альбоме то, что помимо кавер-версий - это не просто акустические версии, это еще и оставшиеся оригиналы, которые не вошли в этот альбом. Так что он еще больше отличается от того, что было раньше, и развивается. И это прекрасно. Это все, что я когда-либо мечтал сделать. Это все, что я пытался сделать со SLIPKNOT иSTONE SOUR, и я наконец-то могу сделать это сейчас, потому что я босс и я могу, б$$$ь, принимать решения!»







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