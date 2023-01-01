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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 22
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
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Corey Taylor

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12 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

10 окт 2023 : 		 ROY MAYORGA присоединился на сцене к COREY TAYLOR

4 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Не думаю, что я когда-нибудь успокоюсь»

3 окт 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

28 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

27 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

25 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR готовит би-сайды и ко второму альбому

23 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COREY TAYLOR

22 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «"Хэллоуин" я смотрел больше всех других фильмов»

21 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю должного признания»

19 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Сольно я могу реализовать себя»

18 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «JAMES HETFIELD вдохновил меня бросить пить»

17 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!»

16 сен 2023 : 		 Новый альбом COREY TAYLOR доступен для прослушивания

15 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

15 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Песню Губки Боба исполнял с трясущимися коленками»

13 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

12 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR о песне THE BEATLES, которую хотел бы записать

2 сен 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

28 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

20 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Вера? Не факт...»

17 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

14 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR спел песню Губки Боба

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COREY TAYLOR в акустике



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COREY TAYLOR в Guitar World Studios исполнил в акустике композицию STONE SOUR "Through Glass".

COREY TAYLOR Performs STONE SOUR's




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