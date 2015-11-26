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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «Мне надоело быть несчастным»



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COREY TAYLOR, второго октября выпускающий дебютный сольный альбом, рассказал о той команде, с которой он работал над созданием этой пластинки (в записи принимали участие Jason Christopher на басу, Dustin Schoenhofer на ударных и Zach Throne и Christian Martucci (STONE SOUR) — на гитарах).

«Я играл со всеми этими ребятами в той или иной форме, но никогда не делал этого со всеми одновременно, и я знал, что все они не только смогут раскрыть свой талант и творческий потенциал, но и мы все сможем отлично поладить и по-настоящему хорошо провести время.

Я только что достиг той точки в своей жизни, когда меня не волнует романтика напряжённости при создании отличного альбома. Я даже больше в это не верю. Я верю, что великий альбом рождается из отличного материала. И когда у тебя есть хорошие песни и отличные люди, исполняющие это произведение, ты можешь прекрасно провести время и на выходе всё равно получишь отличный альбом.

Я достиг той точки в своей жизни, когда мне надоело быть несчастным, делая музыку, и я хочу делать музыку только с людьми, которые любят её так же сильно, как и я!»

COREY TAYLOR:














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