Фрагмент выступления COREY TAYLOR



COREY TAYLOR второго октября по случаю выпуска дебютного альбома "CMFT" отыграл концерт в знаменитом зале The Forum, трансляции которого осуществлялась в сети. Фрагмент из этого релиза, "Halfway Down", доступен ниже.



Сет-лист:



01. Hwy 666 (CMFT)



02. Meine Lux (CMFT)



03. Halfway Down (CMFT)



04. Silverfish (CMFT)



05. Shakin' (EDDIE MONEY Cover)



06. Song #3 (STONE SOUR)



07. Everybody Dies On My Birthday (CMFT)



08. Snuff (SLIPKNOT)



09. Taciturn (STONE SOUR)



10. Culture Head (CMFT)



11. Maria Fire (CMFT)



12. Home (CMFT)



13. Zzyxz Road (STONE SOUR)



14. All This And More (DEAD BOYS Cover)



15. Already Gone (EAGLES cover)



16. Kansas (CMFT)



17. Black Eyes Blue (CMFT)



18. Samantha's Gone (CMFT)



19. Through Glass (STONE SOUR)



————————



20. On The Dark Side (JOHN CAFFERTY cover)



21. Bother (full band version) (STONE SOUR)



22. ETBBS (CMFT)



23. CMFT Must Be Stopped (CMFT) / Watchin' You (KISS Cover)



















