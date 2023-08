сегодня



COREY TAYLOR представил новый сингл



COREY TAYLOR опубликовал официальное видео на песню "Talk Sick", которая взята из нового альбома "CMF2".



Трек-лист:



01. The Box

02. Post Traumatic Blues

03. Talk Sick

04. Breath Of Fresh Smoke

05. Beyond

06. We Are The Rest

07. Midnight

08. Starmate

09. Sorry Me

10. Punchline

11. Someday I'll Change Your Mind

12. All I Want Is Hate

13. Dead Flies







просмотров: 174