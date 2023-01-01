25 дек 2023



COREY TAYLOR о работе над фильмом



COREY TAYLOR в недавнем интервью AndrewHaug.com рассказал о том, каково работать над саундтреком для фильма:



«Ну, я не знаю его рабочего названия, потому что у них только что появилось что-то вроде демо-версии. Но я не знаю, как будет называться фильм на самом деле. Но я закончил партитуру. И это было круто, чувак. Я однозначно слегка увлекся синтезатором Moog, но я также использовал несколько серьезных тяжелых гитар и все такое, я использовал много диссонансного шума. Я даже запустил туда терменвокс для пущей убедительности. Так что это была одна из тех задач, которая заключается в том, чтобы создать звуковой ландшафт и в то же время сделать его музыкальным, попытаться создать напряжение то тут, то там, написать разные части и сбалансировать их так, как это вроде бы нужно делать. То есть у вас есть главная тема, которая будет развиваться, например, с убийцей или что-то подобное.



Я смотрел [фильм, пока писал партитуру]. На это ушло несколько дней, потому что в голове я знал, что хочу сделать. У меня было четыре отдельных фрагмента, которые я уже придумал, и все сводилось к тому, чтобы просто пойти, написать эти фрагменты, записать их, а затем вставить и воспроизвести их в разных местах, а затем двигаться дальше, использовать их элементы и просто наполнить ими весь фильм. Так что это было очень увлекательно, чувак. Не могу дождаться, когда вновь приступлю к такой же работе!»







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