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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Corey Taylor

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4 май 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил новые песни

1 май 2023 : 		 COREY TAYLOR хочет помогать молодым

28 апр 2023 : 		 COREY TAYLOR заключил новый контракт

12 апр 2023 : 		 DEEN CASTRONOVO хотел бы поработать с COREY TAYLOR'ом

7 мар 2023 : 		 COREY TAYLOR обещает лучшую рок-пластинку года

24 фев 2023 : 		 COREY TAYLOR завершил запись альбома

25 янв 2023 : 		 COREY TAYLOR приступил к записи

8 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Сейчас я счастлив как никогда»

5 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о трезвости

20 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

19 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR купил Famous Monsters

2 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR о Джоуи

13 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR и JIM ROOT думают замутить

7 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stairway To Heaven" нашего поколения»

2 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR начнёт запись зимой

17 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео KID BOOKIE

6 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии

16 май 2022 : 		 COREY TAYLOR в акустике

15 апр 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO

15 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»

11 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео HO99O9

8 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста

25 фев 2022 : 		 Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR

15 фев 2022 : 		 Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR

11 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR на Dark Side

9 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику
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COREY TAYLOR исполнил новые песни



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COREY TAYLOR выступлением второго мая в The Theatre at the Santander Arena, Reading, Pennsylvania, открыл американский тур, исполнив две новые композиции — "Beyond" и "We Are The Rest".




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