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Corey Taylor

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6 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького

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9 дек 2020 : 		 Анимированное видео от COREY TAYLOR

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2 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR в акустике
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COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького



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Фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor рассказал журналу Kerrang!, что он надеется отказаться от сахара в 2021 году.

«Это моя установка — попытаться вернуться к нулевому потреблению. Вот что я вам скажу: это будет единственное, от чего мне было труднее всего по-настоящему отказаться. Я бросил курить, я бросил пить, я бросил наркотики, я бросил всю эту фигню, но сладость — единственное, что крутится рядом».

Размышляя над тем, почему ему так трудно бросить всё сладкое, Corey сказал:

«Всё может быть из-за того, что я постоянно окружён подобным, у меня дети, и всё это делает мою установку совсем непростой. Плюс моя внутренняя сладкоежка тоже такая забавная: однажды я наполнил красную чашку Solo арахисовым маслом, насыпал туда полпакета M&M's, и всё съел, как будто это была миска с хлопьями... Вот с таким человеком ты имеешь дело". Я не дилетант — я профессиональный жирдяй!»

COREY TAYLOR



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

SS-ULTRA


6 янв 2021, 13:19		Без Хелфорда?

Virgo_ad_noctum


6 янв 2021, 13:31		Заголовок - топ ).

ody9000


6 янв 2021, 13:47		блять ну и шея....

deathstar777


6 янв 2021, 13:54		А Роб без кисленького

Sandr


6 янв 2021, 15:17		Осталось отказаться от баб и секса и жизнь удалась!

Red One


6 янв 2021, 15:54		Решил подсушиться, ну и риск диабета понизить к полтиннику. Красава, чё, респект

Mistmorn


6 янв 2021, 16:05		+respect

R0ck_N_R0lla


6 янв 2021, 17:06		Хэлфорд обиделся и удалил Кори из друзей

Exceptional


6 янв 2021, 17:30		deathstar777, без солоноватого, тогда уж.

А вообще, богатеи такой хуйней занимаются. Я понимаю, если жрешь не в меру, то имеет смысл перейти на диету, но полный отказ от сладкого, мяса или еще чего... нахуя? Кстати, есть на дарксайде сыроеды? Хочу презрительно на вас посмотреть.


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