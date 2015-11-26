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COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького
Фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor рассказал журналу Kerrang!, что он надеется отказаться от сахара в 2021 году.
«Это моя установка — попытаться вернуться к нулевому потреблению. Вот что я вам скажу: это будет единственное, от чего мне было труднее всего по-настоящему отказаться. Я бросил курить, я бросил пить, я бросил наркотики, я бросил всю эту фигню, но сладость — единственное, что крутится рядом».
Размышляя над тем, почему ему так трудно бросить всё сладкое, Corey сказал:
«Всё может быть из-за того, что я постоянно окружён подобным, у меня дети, и всё это делает мою установку совсем непростой. Плюс моя внутренняя сладкоежка тоже такая забавная: однажды я наполнил красную чашку Solo арахисовым маслом, насыпал туда полпакета M&M's, и всё съел, как будто это была миска с хлопьями... Вот с таким человеком ты имеешь дело". Я не дилетант — я профессиональный жирдяй!»
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SS-ULTRA
Virgo_ad_noctum
ody9000
deathstar777
Sandr
Red One
Mistmorn
R0ck_N_R0lla
Exceptional
А вообще, богатеи такой хуйней занимаются. Я понимаю, если жрешь не в меру, то имеет смысл перейти на диету, но полный отказ от сладкого, мяса или еще чего... нахуя? Кстати, есть на дарксайде сыроеды? Хочу презрительно на вас посмотреть.
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