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COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького



Фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor рассказал журналу Kerrang!, что он надеется отказаться от сахара в 2021 году.



«Это моя установка — попытаться вернуться к нулевому потреблению. Вот что я вам скажу: это будет единственное, от чего мне было труднее всего по-настоящему отказаться. Я бросил курить, я бросил пить, я бросил наркотики, я бросил всю эту фигню, но сладость — единственное, что крутится рядом».



Размышляя над тем, почему ему так трудно бросить всё сладкое, Corey сказал:



«Всё может быть из-за того, что я постоянно окружён подобным, у меня дети, и всё это делает мою установку совсем непростой. Плюс моя внутренняя сладкоежка тоже такая забавная: однажды я наполнил красную чашку Solo арахисовым маслом, насыпал туда полпакета M&M's, и всё съел, как будто это была миска с хлопьями... Вот с таким человеком ты имеешь дело". Я не дилетант — я профессиональный жирдяй!»







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