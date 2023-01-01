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Corey Taylor

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|||| 19 дек 2023

COREY TAYLOR об искусственном интеллекте: «Сейчас все только и говорят об этом»



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Фронтмен SLIPKNOT Corey Taylor в очередной раз принял участие в дискуссии об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для создания фейковых треков и воссоздания голосов исполнителей.

50-летний певец, который последние несколько месяцев занимается продвижением своего второго сольного альбома "CMF2", обозначил свою позицию в интервью австралийскому каналу Spotlight Report:

«Это интересно, чувак. Сейчас все только и говорят об этом.

Конечно, мне не нравится размышлять о том, что существует программа, которая может имитировать всё что угодно, потому что в наши дни реальность довольно сложная. Теперь мы создаём, провоцируем или поощряем эту штуку, которая может сделать так, что мы понятия не имеем, что такое реальность. И я думаю, что вместо того, чтобы концентрироваться на этом, нам нужно сосредоточиться на вещах, которые реальны, и сосредоточиться на отношениях, которые нам нужно восстановить с людьми, когда речь идёт об убеждениях, заговорах, ненависти или насилии. Я имею в виду, что нам нужно сосредоточиться на этом, а не беспокоиться о механизме, который может создать песню BEATLES с нуля. Именно на это мы должны тратить энергию, а не на технологии, которые могут или не могут изменить устоявшийся уклад».






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