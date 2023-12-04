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*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR о 50



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У COREY TAYLOR недавно спросили, 50 — это просто цифра или серьезный возраст:

«Это зависит от того, как рано утром я об этом думаю. Потому что определенно бывают моменты, когда я пытаюсь встать, а мне так больно, что я думаю: "О, Господи. Откуда это взялось?" Так что и да, и нет.

Я стараюсь очень хорошо заботиться о себе. Я занимаюсь спортом. Я стараюсь хорошо питаться. Не всегда получается, но я стараюсь хорошо питаться. Я стараюсь поддерживать здоровье, насколько это возможно, не только из-за того, чем я занимаюсь, но и потому, что хочу провести как можно больше времени на этой планете со своей семьей. Так что бывают дни, когда 50 кажется цифрой, а бывают дни, когда 50 кажется "Как это мне всего 50, а я чувствую себя дерьмово?".

Я нанес себе серьезный урон, когда был моложе, и теперь расплачиваюсь за это, но я продолжаю маневрировать. И нужно просто принять это как есть и просто сказать: "Все в порядке. Что ж, такова жизнь"».




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4 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Для полтинника весьма свежо выглядит
Like!2
4 дек 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, угу. Но интересно было бы посмотреть, на сколько стрессовый режим жизни, как у людей в начале века и тех, кому 40-х было уже 4-5 лет, повлияло бы на его внешность. Выглядит -то он лет на 35-38, ему и 49 не каждый даст.

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