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COREY TAYLOR о 50



У COREY TAYLOR недавно спросили, 50 — это просто цифра или серьезный возраст:



«Это зависит от того, как рано утром я об этом думаю. Потому что определенно бывают моменты, когда я пытаюсь встать, а мне так больно, что я думаю: "О, Господи. Откуда это взялось?" Так что и да, и нет.



Я стараюсь очень хорошо заботиться о себе. Я занимаюсь спортом. Я стараюсь хорошо питаться. Не всегда получается, но я стараюсь хорошо питаться. Я стараюсь поддерживать здоровье, насколько это возможно, не только из-за того, чем я занимаюсь, но и потому, что хочу провести как можно больше времени на этой планете со своей семьей. Так что бывают дни, когда 50 кажется цифрой, а бывают дни, когда 50 кажется "Как это мне всего 50, а я чувствую себя дерьмово?".



Я нанес себе серьезный урон, когда был моложе, и теперь расплачиваюсь за это, но я продолжаю маневрировать. И нужно просто принять это как есть и просто сказать: "Все в порядке. Что ж, такова жизнь"».







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