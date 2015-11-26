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Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона



Alicia Taylor, жена COREY TAYLOR'а, сообщила, что сейчас сфокусирована на поддержке своего мужа в свете известий о смерти Джои Джордисона:



«Для меня как фаната новость о смерти Джои была крайне неприятной, но у меня ещё не было времени, чтобы переварить её. Всё моё внимание было сосредоточено на поддержке моего мужа и на нашей семье.



Сейчас всё сложно, но со временем всё наладится — день за днём.



Покойся с миром, Джои».









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