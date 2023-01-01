COREY TAYLOR — о деле Эда Ширана

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все новости группы
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США
25 фев 2022 :
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Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR
15 фев 2022 :
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Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR
11 фев 2022 :
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COREY TAYLOR на Dark Side
9 фев 2022 :
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COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику
5 фев 2022 :
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COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»
31 янв 2022 :
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Видео полных выступлений COREY TAYLOR
23 дек 2021 :
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COREY TAYLOR: «Документальный фильм о THE BEATLES — один из самых крутых, что я смотрел»
21 дек 2021 :
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COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»
20 дек 2021 :
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Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR
30 окт 2021 :
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COREY TAYLOR признался в любви к ABBA
13 окт 2021 :
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COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»
27 сен 2021 :
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COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19
10 сен 2021 :
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Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR
2 сен 2021 :
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COREY TAYLOR хочет дать джаза!
30 авг 2021 :
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COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19
27 авг 2021 :
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COREY TAYLOR сдал отрицательный тест
26 авг 2021 :
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COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"
24 авг 2021 :
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COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»
23 авг 2021 :
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COREY TAYLOR подцепил COVID-19
18 авг 2021 :
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COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS
16 авг 2021 :
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COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT
3 авг 2021 :
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Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона
3 июл 2021 :
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COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»
15 июн 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»
4 июн 2021 :
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COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN
2 июн 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
31 май 2021 :
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Новое видео COREY TAYLOR
26 май 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
21 май 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS
19 май 2021 :
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COREY TAYLOR открыл тур
15 май 2021 :
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Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR
14 май 2021 :
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COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»
4 май 2021 :
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COREY TAYLOR на аккордеоне
9 апр 2021 :
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Видео со съемок клипа COREY TAYLOR
2 апр 2021 :
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Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO
1 апр 2021 :
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COREY TAYLOR — о новом фильме
21 мар 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»
11 мар 2021 :
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Акустика от COREY TAYLOR'а
2 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS
1 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS
21 фев 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок
18 фев 2021 :
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COREY TAYLOR написал пять сценариев
13 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о новой книге
11 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о мюзикле
25 янв 2021 :
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COREY TAYLOR — о денежных вложениях
14 янв 2021 :
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COREY TAYLOR представил новое видео
6 янв 2021 :
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COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького
30 дек 2020 :
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COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали
24 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»
23 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»
14 дек 2020 :
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STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет
11 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»
9 дек 2020 :
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Анимированное видео от COREY TAYLOR
3 дек 2020 :
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Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE
1 дек 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в хорроре
20 ноя 2020 :
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Концертное видео COREY TAYLOR
16 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в фильме
14 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек
6 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR стал первым
21 окт 2020 :
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Акустика от COREY TAYLOR
16 окт 2020 :
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Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?
15 окт 2020 :
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Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR
9 окт 2020 :
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Фрагмент выступления COREY TAYLOR
7 окт 2020 :
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COREY TAYLOR — о разделении творчества
5 окт 2020 :
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COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD
4 окт 2020 :
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COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»
28 сен 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
17 сен 2020 :
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COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»
16 сен 2020 :
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Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR
4 сен 2020 :
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Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR
3 сен 2020 :
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Видео с текстом от COREY TAYLOR
2 сен 2020 :
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COREY TAYLOR в акустике
26 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»
20 авг 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR возглавил чарт BILLBOARD
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR в новом треке TECH N9NE
5 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Переживаю я за Канье!»
3 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Мне надоело быть несчастным»
31 июл 2020 :
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COREY TAYLOR — о сольном альбоме: «Так классно не было с первого SLIPKNOT»
30 июл 2020 :
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TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR
28 июл 2020 :
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TECH N9NE и KID BOOKIE в новом сингле COREY TAYLOR
9 июл 2020 :
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COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»
19 июн 2020 :
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COREY TAYLOR — о сольнике
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сегодня
COREY TAYLOR — о деле Эда Ширана
В рамках недавнего разговора с COREY TAYLOR у него спросили, случалось ли ему написать песню, а потом понять, что идея, возможно, была позаимствована у другого исполнителя:
«Криптомнезия. Это очень реальная вещь. И мы только что наблюдали, как это происходило в суде с Эдом Шираном.
Мне нравится то, что [Эд] доказал: аккордовые последовательности будут похожи друг на друга, как в прошлом, так и в будущем; дело в том, что вы делаете поверх них. И это одна из причин, почему — и многие люди этого не знают - музыку нельзя защищать авторским правом. А вот тексты и мелодии можно, потому что это то, что реально меняется и принимает форму, и это одна из причин, почему, если вы можете показать, что мелодия и фразировка одинаковы, то здесь нарушение авторских прав. Но если музыка кажется похожей, вы ничего не можете с этим поделать, потому что аккордовые последовательности были одинаковыми на протяжении многих лет.
У меня очень хорошая память, когда дело доходит до таких вещей. Конечно, я стараюсь избегать всего, что звучит похоже. Потому что эти вещи меня не интересуют. Поэтому я прилагаю все усилия, чтобы убедиться, что все, что я делаю, звучит по-другому, ощущается по-другому. И если это начинает звучать слишком похоже, я сдерживаюсь, ломаю и перестраиваю все с нуля. Я уже писал целые песни и просто возвращался к чертежной доске. Потому что я не хочу, чтобы кто-то пришел и сказал, что я украл то-то и то-то. Потому что я уже вступал в споры с людьми, которые пытались сказать мне, что я это сделал. А я им: "Ты идиот. Я собираюсь соединить эти две песни вместе. Ты покажешь мне на болванке, в чем эти песни похожи. А если нет, то поцелуй меня в задницу, чувак". И это очень приятно».
Ранее в этом месяце суд присяжных Нью-Йорка установил, что Эд Ширан не копировал песню Марвина Гэя 1973 года "Let's Get It On". В иске, поданном наследниками соавтора и композитора песни Эда Таунсенда, утверждалось, что поп-суперзвезда незаконно использовал "сердце" песни Гэя, то есть "гармонические прогрессии" и "мелодические и ритмические элементы" в своем хите 2014 года "Thinking Out Loud".
Ширан неоднократно отрицал факт заимствования из песни Гэя, заявив в программе "Доброе утро, Америка", что присяжные посчитали, что он не копировал "Let's Get It On", потому что это была "101 песня с той же последовательностью аккордов, и это было просто, что называется, царапина на поверхности", — сказал он, добавив, что присяжные "очень быстро это заметили и сказали: "О, да"".
Во время выступления на "Шоу Говарда Стерна" Ширан повторил то, что утверждал в суде:
«Да, это последовательность аккордов, которую вы слышите в успешных песнях, но если вы говорите, что песня 1973 года принадлежит ему, то как насчет всех песен, которые появились раньше?
Никто не говорит, что песни не должны охраняться авторским правом. Но вы просто не можете охранять авторским правом последовательность аккордов. Вы просто не имеете права».
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