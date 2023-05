сегодня



COREY TAYLOR — о деле Эда Ширана



В рамках недавнего разговора с COREY TAYLOR у него спросили, случалось ли ему написать песню, а потом понять, что идея, возможно, была позаимствована у другого исполнителя:



«Криптомнезия. Это очень реальная вещь. И мы только что наблюдали, как это происходило в суде с Эдом Шираном.



Мне нравится то, что [Эд] доказал: аккордовые последовательности будут похожи друг на друга, как в прошлом, так и в будущем; дело в том, что вы делаете поверх них. И это одна из причин, почему — и многие люди этого не знают - музыку нельзя защищать авторским правом. А вот тексты и мелодии можно, потому что это то, что реально меняется и принимает форму, и это одна из причин, почему, если вы можете показать, что мелодия и фразировка одинаковы, то здесь нарушение авторских прав. Но если музыка кажется похожей, вы ничего не можете с этим поделать, потому что аккордовые последовательности были одинаковыми на протяжении многих лет.



У меня очень хорошая память, когда дело доходит до таких вещей. Конечно, я стараюсь избегать всего, что звучит похоже. Потому что эти вещи меня не интересуют. Поэтому я прилагаю все усилия, чтобы убедиться, что все, что я делаю, звучит по-другому, ощущается по-другому. И если это начинает звучать слишком похоже, я сдерживаюсь, ломаю и перестраиваю все с нуля. Я уже писал целые песни и просто возвращался к чертежной доске. Потому что я не хочу, чтобы кто-то пришел и сказал, что я украл то-то и то-то. Потому что я уже вступал в споры с людьми, которые пытались сказать мне, что я это сделал. А я им: "Ты идиот. Я собираюсь соединить эти две песни вместе. Ты покажешь мне на болванке, в чем эти песни похожи. А если нет, то поцелуй меня в задницу, чувак". И это очень приятно».



Ранее в этом месяце суд присяжных Нью-Йорка установил, что Эд Ширан не копировал песню Марвина Гэя 1973 года "Let's Get It On". В иске, поданном наследниками соавтора и композитора песни Эда Таунсенда, утверждалось, что поп-суперзвезда незаконно использовал "сердце" песни Гэя, то есть "гармонические прогрессии" и "мелодические и ритмические элементы" в своем хите 2014 года "Thinking Out Loud".



Ширан неоднократно отрицал факт заимствования из песни Гэя, заявив в программе "Доброе утро, Америка", что присяжные посчитали, что он не копировал "Let's Get It On", потому что это была "101 песня с той же последовательностью аккордов, и это было просто, что называется, царапина на поверхности", — сказал он, добавив, что присяжные "очень быстро это заметили и сказали: "О, да"".



Во время выступления на "Шоу Говарда Стерна" Ширан повторил то, что утверждал в суде:



«Да, это последовательность аккордов, которую вы слышите в успешных песнях, но если вы говорите, что песня 1973 года принадлежит ему, то как насчет всех песен, которые появились раньше?



Никто не говорит, что песни не должны охраняться авторским правом. Но вы просто не можете охранять авторским правом последовательность аккордов. Вы просто не имеете права».











