сегодня



DEEN CASTRONOVO хотел бы поработать с COREY TAYLOR'ом



DEEN CASTRONOVO в рамках недавней беседы ответил на вопрос, с кем бы ему хотелось посотрудничать в будущем:



«Corey Taylor. Я бы хотел когда-нибудь поработать с Corey. Не знаю, случится ли это когда-нибудь. Я встречался с ним несколько раз. Он милейший человек. И, на мой взгляд, он гений. Книги, которые он написал, его выступления. Он гениальный артист во всём... Даже в своей сольной группе. Я всегда хотел быть в STONE SOUR. Мне нравилась группа STONE SOUR.



Я бы хотел связаться с Corey и сказать: "Чувак, дай мне сыграть на барабанах на записи или в песне, или ещё где-нибудь. Я бы с удовольствием сделал с ним что-нибудь. Или пусть он споёт в качестве гостя на песне REVOLUTION SAINTS. Это было бы здорово — просто здорово.



Corey крутой. Материал SLIPKNOT невероятный — он потрясающе справляется с ним. Но мне понравилось то, что он сделал со STONE SOUR и его новой сольной группой. Я считаю, что этот парень всесторонне развит. Он обладает правильной, надёжной позицией во всем. Он твёрдо стоит на земле. Он не верит в ажиотаж. И он великолепен, на мой взгляд, — просто великолепен. Так что если ты смотришь, Corey, или слушаешь, чувак, дай мне сыграть... Я заплачу тебе — я заплачу тебе, чтобы ты [дал мне] сыграть на какой-нибудь песне!»







+0 -0



просмотров: 216

