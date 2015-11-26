COREY TAYLOR — о сольнике

Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR COREY TAYLOR недавно поговорил с "Mosh Talks With Beez" о предстоящем сольном альбоме, выход которого предварительно намечен на сентябрь:
«Я планировал сделать это в любом случае в следующем году, когда закончится туровый цикл со SLIPKNOT, и, очевидно, лучшие шаги только что были сделаны, и сделаны они из-за пандемии коронавируса. Но я решил, что если пришло время заняться этим, то почему бы не попробовать. Я и моя группа на карантине. Около двух недель мы общались наедине, включая нашего продюсера Jay'я Ruston'a, с которым я работал, и людей из студии, в которой я записывался, — это Hideout Kevin'a Churko [студия звукозаписи в Лас-Вегасе].
Над этим мы и работали какое-то время. Это был материал, который я написал [недавно] во время последнего тура SLIPKNOT, и ещё... Здесь есть песня, которая датируется тем временем, когда я учился в средней школе, так что это лишний раз доказывает, как долго я был в этом материале. И это был материал, который у меня вроде как крутился в голове, но так и не подошёл ни для одной из групп. Просто у него была другая энергия и другая атмосфера.
Чем больше людей спрашивали меня, буду ли я когда-нибудь заниматься сольным творчеством, тем больше я отвечал: "Ну, я вроде как знаю, как бы оно звучало, потому что у меня есть столько песен, которые толком негде использовать". И вот — бум.
Мы отправились в студию и записали от 98 до 99 процентов музыки вживую. Единственное, с чем мы переусердствовали, это с вокалом, фортепиано и немного акустикой. И мы сделали 25 песен за две с половиной недели».
На вопрос о том, сколько песен войдёт в итоге в альбом, Taylor ответил:
«Тринадцать. Мы сделали тринадцать оригиналов. Мы записали семь кавер-версий, а затем сделали шесть акустических версий оригиналов, которые собрали вместе. Или [может быть] пять. Я никогда не смогу это толком запомнить. Может быть, их было шесть [кавер-версий] и шесть [акустических версий] — я не помню. Всё, что я помню, так это то, что мы сделали безумный объём работы за две с половиной недели — что, как мы думали, займёт два месяца — и мы его полностью отбомбили. Мы делали по песне в день. И когда мы закончили, то подумали: "Эх, ладно. И что нам теперь делать?" Всё так быстро сложилось — это полное безумие.
Всё случилось именно так, как я бы и хотел. Тут есть немного SLADE, есть немного Джонни Кэша, есть немного ALICE IN CHAINS. Я к тому, что тут есть и запоминающиеся припевы, весёлый рок, просто колоссальные соло... Колоссальные соло... Это невероятно. Вообще-то два года назад я начал заниматься на фортепиано только для того, чтобы записать ту песню, которую я написал для своей жены, и я в итоге смог её сыграть и записать. И это очень здорово — это, наверное, одна из лучших вещей, которые я когда-либо сочинял».
Corey рассказал, почему песня, которую он написал ещё в старших классах, не была записана и выпущена до сих пор:
«Я хранил почти каждую тетрадь с идеями, которые у меня были с тех пор, как я впервые начал по-настоящему писать песни — с тех пор, как мне исполнилось 15 или 16 лет. Тогда были свидания, все переживания складывались в эти ящички. И время от времени великий барахольщик, которым я являюсь, начинает думать, что он выбросит всё это, но я ему возражаю: "Я не могу выбросить это, потому что, может быть, когда-нибудь это станет песней". И вот я всё время находил эту записную книжку, в которой был первый куплет — по крайней мере, первый куплет и начало второго куплета — [песни, которая попала в альбом]. Я всегда вспоминал, как всё начиналось, и я думал: "Куда нам двигаться дальше"? На самом деле это была первая песня, которую я полностью собрал для сольника. Я закончил её — через 30 лет я наконец-то закончил эту тему. И это очень трогательно. В ней есть рифф, который в каком-то смысле похож на PANTERA, но есть и общее настроение CHARLIE DANIELS BAND, что очень, очень круто. Так что это движок, чувак, и он очень, очень хорош».
На вопрос, выбрал ли он уже песню, которую мы услышим первой, Corey ответил:
«Вообще-то, есть две песни, которые мы выпустим первыми. Общая атмосфера этого альбома весёлая — это вечеринка. Ты ставишь её, когда хочешь расслабиться. Так что на самом деле есть две песни, которые мы думаем выпустить одновременно. Есть одна, которая является полноценным убойным синглом, — действительно классный номер, грандиозный припев, классная атмосфера. И ещё одна, которая так же весела, но совершенно другая по сути, которую люди услышат и слетят с катушек.
Я думал обо всём происходящем как о своего роде нырке в прошлое. Всё на этом альбоме — это гибрид различных жанров, которые мне очень нравятся. Это современный взгляд на то, что люди уже слышали раньше, но я всё же взял их и в некотором смысле пропустил через сумасшедший фильтр, чтобы посмотреть, что получится в итоге. Все, кто слышал пластинку, просто потрясены, так что я очень, очень заинтригован».
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