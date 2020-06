Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Corey Taylor

США

-

https://www.thecoreytaylor.com/

Myspace: https://www.instagram.com/coreytaylor

Facebook: https://www.facebook.com/TheCoreyTaylor





19 июн 2020 : COREY TAYLOR — о сольнике

сегодня



COREY TAYLOR — о сольнике



Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR COREY TAYLOR недавно поговорил с "Mosh Talks With Beez" о предстоящем сольном альбоме, выход которого предварительно намечен на сентябрь:



«Я планировал сделать это в любом случае в следующем году, когда закончится туровый цикл со SLIPKNOT, и, очевидно, лучшие шаги только что были сделаны, и сделаны они из-за пандемии коронавируса. Но я решил, что если пришло время заняться этим, то почему бы не попробовать. Я и моя группа на карантине. Около двух недель мы общались наедине, включая нашего продюсера Jay'я Ruston'a, с которым я работал, и людей из студии, в которой я записывался, — это Hideout Kevin'a Churko [студия звукозаписи в Лас-Вегасе].



Над этим мы и работали какое-то время. Это был материал, который я написал [недавно] во время последнего тура SLIPKNOT, и ещё... Здесь есть песня, которая датируется тем временем, когда я учился в средней школе, так что это лишний раз доказывает, как долго я был в этом материале. И это был материал, который у меня вроде как крутился в голове, но так и не подошёл ни для одной из групп. Просто у него была другая энергия и другая атмосфера.



Чем больше людей спрашивали меня, буду ли я когда-нибудь заниматься сольным творчеством, тем больше я отвечал: "Ну, я вроде как знаю, как бы оно звучало, потому что у меня есть столько песен, которые толком негде использовать". И вот — бум.



Мы отправились в студию и записали от 98 до 99 процентов музыки вживую. Единственное, с чем мы переусердствовали, это с вокалом, фортепиано и немного акустикой. И мы сделали 25 песен за две с половиной недели».



На вопрос о том, сколько песен войдёт в итоге в альбом, Taylor ответил:



«Тринадцать. Мы сделали тринадцать оригиналов. Мы записали семь кавер-версий, а затем сделали шесть акустических версий оригиналов, которые собрали вместе. Или [может быть] пять. Я никогда не смогу это толком запомнить. Может быть, их было шесть [кавер-версий] и шесть [акустических версий] — я не помню. Всё, что я помню, так это то, что мы сделали безумный объём работы за две с половиной недели — что, как мы думали, займёт два месяца — и мы его полностью отбомбили. Мы делали по песне в день. И когда мы закончили, то подумали: "Эх, ладно. И что нам теперь делать?" Всё так быстро сложилось — это полное безумие.



Всё случилось именно так, как я бы и хотел. Тут есть немного SLADE, есть немного Джонни Кэша, есть немного ALICE IN CHAINS. Я к тому, что тут есть и запоминающиеся припевы, весёлый рок, просто колоссальные соло... Колоссальные соло... Это невероятно. Вообще-то два года назад я начал заниматься на фортепиано только для того, чтобы записать ту песню, которую я написал для своей жены, и я в итоге смог её сыграть и записать. И это очень здорово — это, наверное, одна из лучших вещей, которые я когда-либо сочинял».



Corey рассказал, почему песня, которую он написал ещё в старших классах, не была записана и выпущена до сих пор:



«Я хранил почти каждую тетрадь с идеями, которые у меня были с тех пор, как я впервые начал по-настоящему писать песни — с тех пор, как мне исполнилось 15 или 16 лет. Тогда были свидания, все переживания складывались в эти ящички. И время от времени великий барахольщик, которым я являюсь, начинает думать, что он выбросит всё это, но я ему возражаю: "Я не могу выбросить это, потому что, может быть, когда-нибудь это станет песней". И вот я всё время находил эту записную книжку, в которой был первый куплет — по крайней мере, первый куплет и начало второго куплета — [песни, которая попала в альбом]. Я всегда вспоминал, как всё начиналось, и я думал: "Куда нам двигаться дальше"? На самом деле это была первая песня, которую я полностью собрал для сольника. Я закончил её — через 30 лет я наконец-то закончил эту тему. И это очень трогательно. В ней есть рифф, который в каком-то смысле похож на PANTERA, но есть и общее настроение CHARLIE DANIELS BAND, что очень, очень круто. Так что это движок, чувак, и он очень, очень хорош».



На вопрос, выбрал ли он уже песню, которую мы услышим первой, Corey ответил:



«Вообще-то, есть две песни, которые мы выпустим первыми. Общая атмосфера этого альбома весёлая — это вечеринка. Ты ставишь её, когда хочешь расслабиться. Так что на самом деле есть две песни, которые мы думаем выпустить одновременно. Есть одна, которая является полноценным убойным синглом, — действительно классный номер, грандиозный припев, классная атмосфера. И ещё одна, которая так же весела, но совершенно другая по сути, которую люди услышат и слетят с катушек.



Я думал обо всём происходящем как о своего роде нырке в прошлое. Всё на этом альбоме — это гибрид различных жанров, которые мне очень нравятся. Это современный взгляд на то, что люди уже слышали раньше, но я всё же взял их и в некотором смысле пропустил через сумасшедший фильтр, чтобы посмотреть, что получится в итоге. Все, кто слышал пластинку, просто потрясены, так что я очень, очень заинтригован».













