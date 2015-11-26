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Corey Taylor

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Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок



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В новом интервью "Cutter's Rockcast" Corey Taylor осудил отсутствие оригинальности в современной рок-музыке, заявив, что он ненавидит большинство молодых рок-артистов, которые даже не пытаются придумать ничего свежего. Фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR объяснил свои слова так:

«Я смотрю на некоторые из этих групп, которые имеют то или иное звучание, или звучат как ещё кто-то другой, словно они прослушали два альбома, отключившись на минуту. Но есть и те, которые действительно меня расстраивают: они берут что-то, что существовало целую вечность, а затем просто переделывают это по-своему и называют новым, — даже если это нечто совершенно вторичное. Ты узнаёшь группу, с которой они всё содрали, они даже не стараются надёргать элементы у разных групп — они просто слизывают у одной группы. Но молодое поколение цепляется за это и говорит: "Это наше бла-бла-бла", потому что они устали от того, что старики говорят им, что музыка, которая была до них, была лучше. И я не знаю, кто прав, но я знаю, что и то, и другое неправильно, потому что мы должны вдохновляться.

Я такой же плохой, как и все. Я самый худший старикан, который трясёт тростью. И я ненавижу всё. Я ненавижу весь новый рок по большей части. Я ненавижу артистов, которые провалились в одном жанре и решили заняться роком, — и я думаю, что они знают, кто они такие. Но это другая история. Я худший. И я ненавижу всё. Люди привыкли ко мне такому. Но я также подтолкнул молодое поколение к тому, чтобы думать шире границ того, что мы слушаем. Делать что-то, что кажется свежим; может, это и не должно звучать свежо, но это должно быть свежим. Если оно мертво, то люди будут относиться к нему как к чему-то мёртвому».

COREY TAYLOR:





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Ress


21 фев 2021, 09:49		А ведь по прошествии лет, ну-митол начала 00х так похорошел по сравнению с новомодной стерильной дриснёй нулеёбской.

dmitry.chetverov


21 фев 2021, 09:57		Ress, да, притом что вся нулеебская дрисня во многом основана на мазафаке, удивительно, как можно было так ее испортить

R0ck_N_R0lla


21 фев 2021, 09:58		что ж должно случится с музыкой лет через 15, чтобы нынешняя хуета стала восприниматься как "а неплохая музыка то была, не то что сейчас"

Ress


21 фев 2021, 10:07		При том, забавно прослеживать деградацию по какой-нибудь конкретной группе. Взять тех же дистёрбд, сравнить хотя бы альбомы середины творчества времён индестрактбл с мощными рифами, норм запилами с той пресной хернёй, которую они после реюниона выдали. У меня даже сомнения появились, кто действительно писал музыку на их старых альбомах?
Альбом "дурка" так и остался пиком. Хотя хз, мб погорячился с вердиктом, но альбом в разы лучше последних двух)0

Злобный Дырокол


21 фев 2021, 10:30		- И, боже вас сохрани, не слушайте до обеда новый рок.
- Так ведь другого нет.
- Вот никакой и не слушайте.


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