сегодня



COREY TAYLOR открыл тур



COREY TAYLOR выступлением 17 октября в Palladium theater, Лондон, Англия, открыл сольный тур — "Half Sold Out: CMFT Live At The Palladium" также транслировался в Интернете.



Сет-лист:



01. Love Song (THE DAMNED cover)

02. HWY 666

03. Meine Lux

04. Halfway Down

05. Tired (STONE SOUR song)

06. All This And More (DEAD BOYS cover)

07. Samantha's Gone

08. Silverfish

09. Lunatic Fringe (RED RIDER cover)

10. Song #3 (STONE SOUR song)

11. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)

12. Snuff (SLIPKNOT song)

13. Fabuless (STONE SOUR song)

14. Absolute Zero (STONE SOUR song)

15. Wait And Bleed (SLIPKNOT song)

16. Black Eyes Blue

17. Bother (STONE SOUR song)

18. Through Glass (STONE SOUR song)



Бис:



19. On The Dark Side (JOHN CAFFERTY & THE BEAVER BROWN BAND cover)

20. CMFT Must Be Stopped / Watchin' You (KISS cover)







+1 -0



просмотров: 173