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Corey Taylor

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COREY TAYLOR открыл тур



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COREY TAYLOR выступлением 17 октября в Palladium theater, Лондон, Англия, открыл сольный тур — "Half Sold Out: CMFT Live At The Palladium" также транслировался в Интернете.

Сет-лист:

01. Love Song (THE DAMNED cover)
02. HWY 666
03. Meine Lux
04. Halfway Down
05. Tired (STONE SOUR song)
06. All This And More (DEAD BOYS cover)
07. Samantha's Gone
08. Silverfish
09. Lunatic Fringe (RED RIDER cover)
10. Song #3 (STONE SOUR song)
11. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)
12. Snuff (SLIPKNOT song)
13. Fabuless (STONE SOUR song)
14. Absolute Zero (STONE SOUR song)
15. Wait And Bleed (SLIPKNOT song)
16. Black Eyes Blue
17. Bother (STONE SOUR song)
18. Through Glass (STONE SOUR song)

Бис:

19. On The Dark Side (JOHN CAFFERTY & THE BEAVER BROWN BAND cover)
20. CMFT Must Be Stopped / Watchin' You (KISS cover)




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