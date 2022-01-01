сегодня



COREY TAYLOR и JIM ROOT думают замутить



COREY TAYLOR в рамках недавней беседы сообщил, что обсуждает с JIM'ом ROOT'ом отдельный проект:



«Мы с ним очень разные люди. И мы оба переживали в жизни собственное дерьмо. Мы воссоединились и обсуждаем, что будем делать на стороне, помимо SLIPKNOT и STONE SOUR.



Это здорово — снова обрести друга. И понять, что ты можешь найти путь обратно к людям, которые тебе дороги. Честно говоря, я не могу сидя здесь сказать, что я не виноват в некоторых неприятных моментах. Это можно осознать только с помощью самоанализа и того факта, что то, что происходило в моей жизни, отражалось на других людях. Когда вы признаёте это, вы можете начать наводить мосты, показывая людям, что вам искренне жаль».





+1 -0



просмотров: 308

