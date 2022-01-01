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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 19
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
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Corey Taylor

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13 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR и JIM ROOT думают замутить

7 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stairway To Heaven" нашего поколения»

2 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR начнёт запись зимой

17 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео KID BOOKIE

6 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии

16 май 2022 : 		 COREY TAYLOR в акустике

15 апр 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO

15 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»

11 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео HO99O9

8 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста

25 фев 2022 : 		 Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR

15 фев 2022 : 		 Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR

11 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR на Dark Side

9 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику

5 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»

31 янв 2022 : 		 Видео полных выступлений COREY TAYLOR

23 дек 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Документальный фильм о THE BEATLES — один из самых крутых, что я смотрел»

21 дек 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»

20 дек 2021 : 		 Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR

30 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR признался в любви к ABBA

13 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»

27 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR

2 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет дать джаза!

30 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR сдал отрицательный тест
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COREY TAYLOR и JIM ROOT думают замутить



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COREY TAYLOR в рамках недавней беседы сообщил, что обсуждает с JIM'ом ROOT'ом отдельный проект:

«Мы с ним очень разные люди. И мы оба переживали в жизни собственное дерьмо. Мы воссоединились и обсуждаем, что будем делать на стороне, помимо SLIPKNOT и STONE SOUR.

Это здорово — снова обрести друга. И понять, что ты можешь найти путь обратно к людям, которые тебе дороги. Честно говоря, я не могу сидя здесь сказать, что я не виноват в некоторых неприятных моментах. Это можно осознать только с помощью самоанализа и того факта, что то, что происходило в моей жизни, отражалось на других людях. Когда вы признаёте это, вы можете начать наводить мосты, показывая людям, что вам искренне жаль».



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