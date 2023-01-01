сегодня



COREY TAYLOR: «Вера? Не факт...»



COREY TAYLOR в недавней беседе с NME высказал опасение по поводу растущей одержимости людей теориями заговора:



«Я как раз недавно беседовал с кем-то на эту тему. Я скучаю по фактам. Я скучаю по тому времени, когда мы жили в мире, где факты не воспринимались с таким презрением, потому что они противоречили тому, во что вы верите. Вера — это не факт. И не только это, но и то, что люди, которые могут быть или не быть столь же интеллектуально развитыми, как другие, решили объединить грандиозные понятия теорий заговора и абсолютно бредовые идеи, чтобы почувствовать себя особенными и ощутить, что они в чём-то разбираются. "Эти интеллектуалы ничего не знают. А у меня есть все ответы". Тот факт, что они делают это только для того, чтобы почувствовать себя особенными, и что это привлекает других людей, а теперь это стало нормой, меня просто охренительно пугает. И если это не пресечь в зародыше быстро и скоро, то дальше будет только хуже».



По поводу того, что авторы заговоров называют себя экспертами в этом вопросе и распространяют свою ложь по всему Интернету, он сказал:



«Для того чтобы быть "экспертом", не требуется большого ума. Достаточно быть уверенным в собственной глупости, и ты уже эксперт. И "эксперт" не обязательно должен быть кем-то, кого признают. Вы можете придумать себе какие-нибудь сраные имя-фамилию и заявить: "Знаете, я случайно узнал..." И люди так устали от этого, что сделают себя экспертами по вопросу вранья, только чтобы опровергнуть его».







+2 -0



просмотров: 296

