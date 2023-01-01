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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 47
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 23
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 21
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Corey Taylor

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11 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

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9 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Ближайший год буду раскручивать сольник»

31 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Пока не сломаю шею, буду продолжать!»

28 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «В проектах не путаюсь!»

27 май 2023 : 		 COREY TAYLOR — о деле Эда Ширана

23 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «AI не место в музыке!»

16 май 2023 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

7 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «ROADRUNNER RECORDS на нас просто забили»

4 май 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил новые песни

1 май 2023 : 		 COREY TAYLOR хочет помогать молодым

28 апр 2023 : 		 COREY TAYLOR заключил новый контракт

12 апр 2023 : 		 DEEN CASTRONOVO хотел бы поработать с COREY TAYLOR'ом

7 мар 2023 : 		 COREY TAYLOR обещает лучшую рок-пластинку года

24 фев 2023 : 		 COREY TAYLOR завершил запись альбома

25 янв 2023 : 		 COREY TAYLOR приступил к записи
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COREY TAYLOR: «Вера? Не факт...»



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COREY TAYLOR в недавней беседе с NME высказал опасение по поводу растущей одержимости людей теориями заговора:

«Я как раз недавно беседовал с кем-то на эту тему. Я скучаю по фактам. Я скучаю по тому времени, когда мы жили в мире, где факты не воспринимались с таким презрением, потому что они противоречили тому, во что вы верите. Вера — это не факт. И не только это, но и то, что люди, которые могут быть или не быть столь же интеллектуально развитыми, как другие, решили объединить грандиозные понятия теорий заговора и абсолютно бредовые идеи, чтобы почувствовать себя особенными и ощутить, что они в чём-то разбираются. "Эти интеллектуалы ничего не знают. А у меня есть все ответы". Тот факт, что они делают это только для того, чтобы почувствовать себя особенными, и что это привлекает других людей, а теперь это стало нормой, меня просто охренительно пугает. И если это не пресечь в зародыше быстро и скоро, то дальше будет только хуже».

По поводу того, что авторы заговоров называют себя экспертами в этом вопросе и распространяют свою ложь по всему Интернету, он сказал:

«Для того чтобы быть "экспертом", не требуется большого ума. Достаточно быть уверенным в собственной глупости, и ты уже эксперт. И "эксперт" не обязательно должен быть кем-то, кого признают. Вы можете придумать себе какие-нибудь сраные имя-фамилию и заявить: "Знаете, я случайно узнал..." И люди так устали от этого, что сделают себя экспертами по вопросу вранья, только чтобы опровергнуть его».




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