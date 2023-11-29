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*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR работает над фильмом



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COREY TAYLOR в интервью TellUs Rock рассказал о работе над «неким фильмом»:

«Я отправляюсь в студию, чтобы начать запись партитуры для своего первого фильма, в котором я принимаю участие. И я не могу сказать вам, к какому именно. Меня обязали хранить тайну, и я на самом деле уже говорю больше, чем мог бы. Это не очень масштабный фильм, но я принимал участие в работе над ним, я снялся в нём. И я очень взволнован. Это будет мой первый опыт работы над саундтреком для художественной картины. Так что я очень взволнован, чувак. Я давно хотел это сделать. И мне не терпится приступить к работе».




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29 ноя 2023
YNWA
Очередная хуита, не иначе.
Like!1
29 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Режиссер - Фред Дёрст, инфа сотка.

просмотров: 355

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