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COREY TAYLOR хочет дать джаза!



COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью рассказал, что ещё не реализовал все музыкальные мечты:



«Я определённо хочу когда-нибудь записать джазовый альбом. Я говорил об этом в нескольких различных интервью. Но есть определённый стиль джаза, к которому я тяготею больше, — к более грязному джазу; виски-джаз — так его называют... Я определённо всё ещё хочу сделать более мрачный акустический альбом. Я не пишу такие вещи постоянно, и причина, по которой я этого не делаю, в том, что это так легко для меня; я могу написать это дерьмо во сне. Мне нравится играть во всех жанрах, на которых я вырос, и пытаться создать некий гибрид, который будет захватывающим и в некотором роде попсовым, и заставит людей слушать то, что слушал я. Кроме этого, я не знаю, чувак. Я уже всё попробовал».







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