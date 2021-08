26 авг 2021



COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"



В преддверии выхода версии песни "Holier Than Thou", записанной Corey Taylor'ом для альбома-посвящения METALLICA "Blacklist" фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR встретился с Райаном Дж. Дауни из Knotfest.com, чтобы обсудить METALLICA, "Holier Than You". Taylor сказал о том, как METALLICA, MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX сформировали его музыкальную личность в конце 1980-х и создали звук, который определил целое поколение:



«Это было звуковое оружие для целого нового поколения психов, потому что эти группы привлекали столько разных — я не хочу сказать "группировок", но столько разных аудиторий. Дети панков любили их, дети металлистов поклонялись им. Это всё ещё было слишком андеграундно для обывателей — в кавычках про обывателей. Но даже альтернативные ребята их слушали, потому что в них было столько свирепости и чего-то ещё. Это казалось тяжелее, чем BLACK SABBATH и тяжелее, чем DEEP PURPLE, но это были группы, которые подпитывали эти коллективы. Помимо прочего, можно было почувствовать подводное течение хардкор-сцены — панк-сцены, хардкор-сцены, того, что мы, дети скейтеров, слушали, а также хип-хоп или что-то ещё. Так что это был взрыв задорной, быстрой музыки, шокирующей, и мы знали, что как только наши родители услышат её, они её возненавидят, что заставляло нас любить её еще больше. Нет ничего лучше, чем слушать то, что пугает взрослых до чёртиков».



Далее Taylor назвал классический третий альбом METALLICA "Master Of Puppets" «идеальным хэви-металлическим альбомом»:



«В нём нет излишеств. Я имею в виду, вы можете включить его и слушать... Единственное, что я могу сказать плохого, это то, что он слишком короткий. Не успеешь оглянуться, как он заканчивается, и ты думаешь: "Подождите минутку", и тебе приходится начинать всё сначала. Так что это безумие. Это просто прекрасный, чудесный альбом».













