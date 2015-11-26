Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 107
*Новая песня IRON MAIDEN 47
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 44
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 31
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



26 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"

24 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»

23 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR подцепил COVID-19

18 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS

16 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT

3 авг 2021 : 		 Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона

3 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»

15 июн 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»

4 июн 2021 : 		 COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

31 май 2021 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

26 май 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

21 май 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS

19 май 2021 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

15 май 2021 : 		 Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR

14 май 2021 : 		 COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»

4 май 2021 : 		 COREY TAYLOR на аккордеоне

9 апр 2021 : 		 Видео со съемок клипа COREY TAYLOR

2 апр 2021 : 		 Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO

1 апр 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новом фильме

21 мар 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»

11 мар 2021 : 		 Акустика от COREY TAYLOR'а

2 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS

1 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS

21 фев 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок

18 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR написал пять сценариев
Показать далее
| - |

|||| 26 авг 2021

COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"



*
zoom
*
* *
В преддверии выхода версии песни "Holier Than Thou", записанной Corey Taylor'ом для альбома-посвящения METALLICA "Blacklist" фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR встретился с Райаном Дж. Дауни из Knotfest.com, чтобы обсудить METALLICA, "Holier Than You". Taylor сказал о том, как METALLICA, MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX сформировали его музыкальную личность в конце 1980-х и создали звук, который определил целое поколение:

«Это было звуковое оружие для целого нового поколения психов, потому что эти группы привлекали столько разных — я не хочу сказать "группировок", но столько разных аудиторий. Дети панков любили их, дети металлистов поклонялись им. Это всё ещё было слишком андеграундно для обывателей — в кавычках про обывателей. Но даже альтернативные ребята их слушали, потому что в них было столько свирепости и чего-то ещё. Это казалось тяжелее, чем BLACK SABBATH и тяжелее, чем DEEP PURPLE, но это были группы, которые подпитывали эти коллективы. Помимо прочего, можно было почувствовать подводное течение хардкор-сцены — панк-сцены, хардкор-сцены, того, что мы, дети скейтеров, слушали, а также хип-хоп или что-то ещё. Так что это был взрыв задорной, быстрой музыки, шокирующей, и мы знали, что как только наши родители услышат её, они её возненавидят, что заставляло нас любить её еще больше. Нет ничего лучше, чем слушать то, что пугает взрослых до чёртиков».

Далее Taylor назвал классический третий альбом METALLICA "Master Of Puppets" «идеальным хэви-металлическим альбомом»:

«В нём нет излишеств. Я имею в виду, вы можете включить его и слушать... Единственное, что я могу сказать плохого, это то, что он слишком короткий. Не успеешь оглянуться, как он заканчивается, и ты думаешь: "Подождите минутку", и тебе приходится начинать всё сначала. Так что это безумие. Это просто прекрасный, чудесный альбом».

SLIPKNOT





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


27 авг 2021, 02:50		смешная фигня: "Дети панков любили их, дети металлистов поклонялись им."
Это звучит так пафосно, а на деле-то... как там у нас говоpят о тех, кто ходит в балахоне до колен и носит тоpбу с меpчем Алиса, Кино, КИШ и Аpия, ну и всяких там Коppозия Металла? Говноpями?
Я думаю, что в штатах у обычных людей, далеких от погpуженеия в фанатизм субкультуpы, отношение к подобным гpуппам и их фанатам на данном же уpoвне.

Mike Barlow


27 авг 2021, 05:03		до хуя что-то развелось "не замкнутых в рамках субкультур" снобов.
учтите для "обычных людей" вы все равно фрики какой-то непонятной херней мающиеся, даже если балахоны 20 лет не носите и мешаете в своем плей-листе пост-рок с брутал дэтом, а хип-хоп с арт-роком.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1040

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом