COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали



COREY TAYLOR второго октября принимал участие в глобальном стриминг-событии "Forum Or Against 'Em" и у него спросили, когда он впервые выступал в этом зале, на что он ответил:



«Впервые я сыграл здесь, насколько помню, в 2001 году со SLIPKNOT. Это было в туре "Pledge Of Allegiance". Это было сразу после 11 сентября, так что это было безумное, сумасшедшее время. Это был первый раз, когда мне угрожали смертью. Кто-то позвонил на коммутатор и сказал: "Сегодня вечером там играет герой. Его зовут Кори Тейлор, и он покойник". Потому что по закону они должны говорить мне такие вещи, я выступал на шоу, задаваясь вопросом, был ли на мне лазерный прицел или нет. А потом пожарные угрожали закрыть шоу, потому что всё выглядело так, будто будет беспорядок, и заграждение начало ломаться. В итоге, чтобы ничего не отменять, я попросил всех остановиться, и мы устроили минуту молчания в память о тех, кто погиб 11 сентября. И потому что мы сделали это, все остановились, и вы могли услышать звук падения булавки. И это была как минимум минута. Они смогли починить заграждения, а пожарный маршал сказал мне: "Я никогда не видел ничего подобного". Это моё первое воспоминание о Форуме».



















