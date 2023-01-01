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COREY TAYLOR: «Не думаю, что продам права на свою музыку»



COREY TAYLOR в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос, представляет ли он себе ситуацию, что однажды продаст права на свою музыку кому-то другому:



«Я по-прежнему владею всеми своими издательскими правами, да. Абсолютно. Да... В прошлом мне поступали предложения продать их, и я отвечал: "Нет. Нет. Мы в порядке". Потому что, если честно, я всё еще продолжаю писать. Я всё ещё современен в некотором смысле. Я всё ещё смотрю в будущее. Мои релизы по-прежнему продаются очень хорошо. Так что я продолжаю развивать это направление.



Я не думаю, что когда-нибудь наступит день, когда я продам их, потому что это настолько великая сила, которую я могу передать своей семье, которая поможет позаботиться о моей семье, если, не дай Бог, со мной что-то случится. И для меня это также знак достижений — более 20 лет стабильного сочинения песен, стабильного продюсирования, стабильного издания. И это выражается в том, что я могу вернуться сюда [на Graspop Metal Meeting] со STONE SOUR или со своим сольным творчеством, или со SLIPKNOT как сегодня, сделать совершенно другое шоу, и каждая песня всё равно будет звучать так же мощно. Я очень всем этим горжусь».







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