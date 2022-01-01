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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR о Джоуи



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COREY TAYLOR в рамках недавней беседы сказал, что "мир стал менее классным" с уходом Джоуи Джордисона:

«Когда вы становитесь старше, вы начинаете ценить то, что у вас есть, и оплакивать потери. Ты сетуешь на тот факт, что тебе так и не удалось по-настоящему примириться с людьми, которых ты потерял, и это как раз то, что я начал делать в своей собственной жизни, — встречаться с людьми, с которыми я давно не общался, и закапывать топор войны, потому что это всегда чертовски тяготит тебя.

Я и Джоуи, мы общались на протяжении многих лет время от времени - это были случайные разговоры — но мы никогда не говорили друг другу то, что нам нужно было сказать друг другу. По крайней мере, я не говорил этого Джоуи. Но в этом и была его сложность — в том, что он был столь разным человеком в одном лице, и было трудно понять, что происходит в каждый момент времени. У него были демоны, которые убили бы нормальных людей. Он был одним из подлинных музыкальных гениев, которых я когда-либо встречал. Он был невероятно сложным.

Все любят приукрашивать многие вещи, но вы не понимаете, что тем самым вы обесчеловечиваете их. Я не могу этого сделать, потому что я жил с этими парнями. И чертова трагедия в том, что мы сделали все возможное, чтобы попытаться быть рядом. Не только ради него, но и ради Пола [Грея, покойного басиста SLIPKNOT]. Мы собирались, устраивали акции, и вновь собирались, и.. и это просто позорно, мужик. Мир стал менее крутым без него».




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