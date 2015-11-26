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Corey Taylor

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Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»



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Фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor выступил против «культуры отмены» и заявил, что «люди, которые живут в стеклянных домах, не должны бросать камни».

«Культура отмены» (культура исключения) — это идея о том, что некто, обычно знаменитость или общественный деятель, чьи идеи или комментарии считаются оскорбительными, должен быть бойкотирован. Этих людей подвергают остракизму и избегают как бывшие друзья, так и последователи и сторонники, что приводит к сворачиванию любой карьеры и фэн-базы, которая может быть у человека в любой момент времени.

Обращаясь к вопросу культуры отмены в новом интервью Rolling Stone, Taylor, в частности, сказал:

«Никто больше ничего не контролирует, что означает, что никто больше не может просто говорить правду, и каждый просто может отменить что-либо, не предложив ничего лучшего взамен. В этом виноваты несколько человек: правые, левые, СМИ, знаменитости, интернет, социальные сети, но если вы действительно ищете того, кто действительно является ответственным за всё это, или, что более важно, является безответственным, то вам, наверное, стоит найти ближайшее зеркало.

Я не говорю, что нет тех вещей, которые заслуживают нашего внимания. Я не говорю о том, что что-то не должно меняться в какой-то степени. Я даже не собираюсь говорить вам, что вы не имеете права страстно увлекаться социальными переменами. Я говорю о том, что нужно выбирать свои цели, знать, что, чёрт возьми, происходит, прежде чем вы пойдёте гоняться за людьми с вилками безо всякой, мать её, причины. Столько всего нужно сделать в отношении стольких разных вещей, что не нужно протестовать против того, что кто-то пытается водрузить столб как красный флаг.

Будьте немного умнее, когда вы размахиваете молотком, потому что когда всё является проблемой, это означает, что все являются подозреваемыми... Включая вас самих. Если перефразировать, люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями. Никто не идеален, перестаньте вести себя так, как будто все мы должны быть такими».

COREY TAYLOR Speaks Out Against



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