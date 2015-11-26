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Corey Taylor

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13 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о новой книге

11 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о мюзикле

25 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR — о денежных вложениях

14 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR представил новое видео

6 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького

30 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали

24 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»

23 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»

14 дек 2020 : 		 STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет

11 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»

9 дек 2020 : 		 Анимированное видео от COREY TAYLOR

3 дек 2020 : 		 Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE

1 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в хорроре

20 ноя 2020 : 		 Концертное видео COREY TAYLOR

16 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в фильме

14 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек

6 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR стал первым

21 окт 2020 : 		 Акустика от COREY TAYLOR

16 окт 2020 : 		 Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?

15 окт 2020 : 		 Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR

9 окт 2020 : 		 Фрагмент выступления COREY TAYLOR

7 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR — о разделении творчества

5 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD

4 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»

28 сен 2020 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

17 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»
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COREY TAYLOR думает о новой книге



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COREY TAYLOR в рамках беседы с Talkulture рассказал о том, что думает о написании новой книги:

«Я не то чтобы уже да, но определённо думаю в этом направлении, идеи витают в воздухе. И она не то чтобы да в этом месяце, но определённо будет написана за этот год. Последняя работа оставила у меня настолько мерзкое послевкусие, что... Многое, скорее всего, связано с кризисом в моих отношениях на тот момент, которые подходили к концу. Но одновременно с тем создание той книги было слишком утомительным занятием, она выжала меня как лимон. И довольно долго мне пришлось идти до того состояния, в котором мне было бы хорошо и комфортно. И похоже, что я наконец-то там, где нужно, так что могу намекнуть, что готов к новой работе».

COREY TAYLOR Has Commenced Work On His Fifth Book



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