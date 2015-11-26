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COREY TAYLOR думает о новой книге



COREY TAYLOR в рамках беседы с Talkulture рассказал о том, что думает о написании новой книги:



«Я не то чтобы уже да, но определённо думаю в этом направлении, идеи витают в воздухе. И она не то чтобы да в этом месяце, но определённо будет написана за этот год. Последняя работа оставила у меня настолько мерзкое послевкусие, что... Многое, скорее всего, связано с кризисом в моих отношениях на тот момент, которые подходили к концу. Но одновременно с тем создание той книги было слишком утомительным занятием, она выжала меня как лимон. И довольно долго мне пришлось идти до того состояния, в котором мне было бы хорошо и комфортно. И похоже, что я наконец-то там, где нужно, так что могу намекнуть, что готов к новой работе».







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