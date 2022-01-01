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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 16
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Corey Taylor

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19 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR купил Famous Monsters

2 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR о Джоуи

13 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR и JIM ROOT думают замутить

7 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stairway To Heaven" нашего поколения»

2 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR начнёт запись зимой

17 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео KID BOOKIE

6 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии

16 май 2022 : 		 COREY TAYLOR в акустике

15 апр 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO

15 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»

11 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео HO99O9

8 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста

25 фев 2022 : 		 Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR

15 фев 2022 : 		 Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR

11 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR на Dark Side

9 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику

5 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»

31 янв 2022 : 		 Видео полных выступлений COREY TAYLOR

23 дек 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Документальный фильм о THE BEATLES — один из самых крутых, что я смотрел»

21 дек 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»

20 дек 2021 : 		 Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR

30 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR признался в любви к ABBA

13 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»

27 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR

2 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет дать джаза!
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COREY TAYLOR купил Famous Monsters



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По сообщению Rolling Stone, COREY TAYLOR купил Famous Monsters.

«Наша задача — построить фундамент, чтобы перевести Famous Monsters в современную эпоху, но при этом чтить наследие, которое было до этого. Именно поэтому мы и стали фанатами».




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