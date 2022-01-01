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COREY TAYLOR купил Famous Monsters



По сообщению Rolling Stone, COREY TAYLOR купил Famous Monsters.



«Наша задача — построить фундамент, чтобы перевести Famous Monsters в современную эпоху, но при этом чтить наследие, которое было до этого. Именно поэтому мы и стали фанатами».







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