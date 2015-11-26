Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 44
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 40
*Новое видео ARCH ENEMY 31
*BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON M... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 20
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



20 дек 2021 : 		 Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR

30 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR признался в любви к ABBA

13 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»

27 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR

2 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет дать джаза!

30 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR сдал отрицательный тест

26 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"

24 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»

23 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR подцепил COVID-19

18 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS

16 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT

3 авг 2021 : 		 Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона

3 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»

15 июн 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»

4 июн 2021 : 		 COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

31 май 2021 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

26 май 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

21 май 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS

19 май 2021 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

15 май 2021 : 		 Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR

14 май 2021 : 		 COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»

4 май 2021 : 		 COREY TAYLOR на аккордеоне

9 апр 2021 : 		 Видео со съемок клипа COREY TAYLOR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR



*
zoom
*
* *
Трейлер к фильму "Rucker", в съёмках которого принимал участие COREY TAYLOR, доступно для просмотра ниже. Фильм выйдет на VOD четвёртого января.

See SLIPKNOT





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 212

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом