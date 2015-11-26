сегодня



COREY TAYLOR : «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»



COREY TAYLOR в рамках беседы с Australian Guitar ответил на вопрос о том, было ли целью удивить слушателя разнообразием жанров на дебютной сольной пластинке:



«Я не знаю, состояла ли цель в этом, скорее, это всего лишь побочный эффект, абсолютно. Я всегда был тем парнем, который ставит перед собой цель: если я собираюсь что-то сделать, то делаю это от всей души. Так что если я собирался сделать сольный альбом, я не хотел, чтобы он был похож ни на одну из моих других групп. Какой тогда был бы смысл? Если я собираюсь сделать сольный альбом, я хотел, чтобы он представлял совершенно другую часть моего музыкального мастерства и таланта по части сочинения песен.



И таким всё и вышло — большинство этих песен со мной почти 20 лет. Мне нравится тот факт, что люди так поражены, — это лучший комплимент, который я слышал об этом альбоме до сих пор: "Я не знал, чего ожидать, но это было именно то, что мне было нужно". Это, мать твою, радует меня, чувак!»







+1 -1



просмотров: 161

