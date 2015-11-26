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Corey Taylor

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|||| сегодня

COREY TAYLOR — о разделении творчества



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В рамках интервью с Matt'ом Heafy COREY TAYLOR рассказал о том, как разделяет творческий процесс между SLIPKNOT, STONE SOUR и сольным материалом:

«Всё действительно сводится к расстановке приоритетов. Над каким бы проектом я на данный момент ни работал, это мой фокус. Ты можешь заниматься другими вещами и стараться делать что-то в свободное от работы время как можно больше, но если ты слишком сильно распылишься, то сойдёшь с ума, и я оказывался в подобной ситуации пару раз в разное время. Это будет сбивать тебя с толку. Это истощает тебя и вытягивает из твоей реальной жизни. Когда у тебя есть дети, когда у тебя есть жена, когда у тебя есть домашняя жизнь, ты должен расставлять приоритеты. Ты должен быть уверен, что на этот раз... На этот раз. Вот оно. Так что всё действительно именно так. И ты также должен дать себе минуту, чтобы просто ничего не делать. Если ты этого не сделаешь, ты сойдёшь с ума. К счастью, я очень жадный до чтения, так что проглатываю много книг. Я смотрю фильмы. Я играю на пианино. Я расслабляюсь. Так что тебе нужно дать мозгу передышку или ты обременяешь себя обязательствами и обнаружишь, что говоришь: "Почему я ничего не могу придумать?" Только потому, что ты выдохся, чувак. Ты должен позволить себе перезарядиться».

COREY TAYLOR Explains How He Splits His Time Between SLIPKNOT, STONE SOUR And His Solo Career





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