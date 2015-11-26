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COREY TAYLOR — о разделении творчества



В рамках интервью с Matt'ом Heafy COREY TAYLOR рассказал о том, как разделяет творческий процесс между SLIPKNOT, STONE SOUR и сольным материалом:



«Всё действительно сводится к расстановке приоритетов. Над каким бы проектом я на данный момент ни работал, это мой фокус. Ты можешь заниматься другими вещами и стараться делать что-то в свободное от работы время как можно больше, но если ты слишком сильно распылишься, то сойдёшь с ума, и я оказывался в подобной ситуации пару раз в разное время. Это будет сбивать тебя с толку. Это истощает тебя и вытягивает из твоей реальной жизни. Когда у тебя есть дети, когда у тебя есть жена, когда у тебя есть домашняя жизнь, ты должен расставлять приоритеты. Ты должен быть уверен, что на этот раз... На этот раз. Вот оно. Так что всё действительно именно так. И ты также должен дать себе минуту, чтобы просто ничего не делать. Если ты этого не сделаешь, ты сойдёшь с ума. К счастью, я очень жадный до чтения, так что проглатываю много книг. Я смотрю фильмы. Я играю на пианино. Я расслабляюсь. Так что тебе нужно дать мозгу передышку или ты обременяешь себя обязательствами и обнаружишь, что говоришь: "Почему я ничего не могу придумать?" Только потому, что ты выдохся, чувак. Ты должен позволить себе перезарядиться».













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