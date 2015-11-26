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Corey Taylor

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COREY TAYLOR — о новом фильме



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COREY TAYLOR в недавнем интервью рассказал о новом фильме "Zombie Versus Ninja":

«Я всегда мечтал о том, чтобы создать фильм — написать сценарий и пройти весь путь, начиная с подготовительного процесса, и заканчивая проходом по красной дорожке. Это всегда была одой из главных целей моей жизни, моей мечтой. И сейчас мне представилась возможность общаться с крутыми продюсерами, также идут переговоры с возможными режиссёрами. По планам съёмки намечены на этот год».

Относительно того, не интересно ли ему самому быть режиссёром, он ответил:

«Не то чтобы не интересно, просто это не моё. Я достаточно честен по отношению к себе, чтобы понимать, что если бы я хотел быть режиссёром, мне стоило начать этому учиться ещё очень и очень давно. И я знаю достаточно людей, которые обладают эго и говорят: "Ну это моё. И бла-бла-бла". Но я не из таких. Я за сотрудничество, которое может дать что-то удивительное. Ты должен быть достаточно гибок для того, чтобы понимать: "Я не тот, кто может сделать вот это и то". Однако это не означает, что другие думают так же. Ну а мне вполне достаточно быть автором сценария и продюсером, и сейчас я могу найти подходящего человека, который вдохнёт во всё жизнь, а я смогу пройти все шаги. Лучше позволить делать ему то, что он умеет, но у меня в голове есть представление о том, чтобы я хотел видеть. И это гонзо-хоррор-комедия — это один из таких долбаных фильмов, которые я всегда любил, и это один из тех фильмов, которые я всегда хотел сделать. И если он выстрелит, это станет началом чего-то большего, чувак.

Я не собираюсь претендовать на Оскара, я хочу получать удовольствие, это сумасшедшая культовая классика. Вот что меня волнует, но на этом всё».

COREY TAYLOR On His Upcoming Movie





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