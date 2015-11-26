3 июл 2021



COREY TAYLOR : «Мне нравится в Вегасе»



COREY TAYLOR в рамках одного из интервью признался в любви к Лас-Вегасу:



«Я живу тут более десяти лет. Я переехал сюда с бывшей, а когда мы разбежались, я всё равно остался здесь... Я должен тут всё равно бывать, потому что у нас дочка, но в то же время мне очень нравится это место, я искренне люблю этот город. Когда не было COVID, тут много чем можно было заняться, и здесь столько всего классного — что-то характерное для этих мест, рестораны и всё в таком духе. Всё очень клёво!»







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