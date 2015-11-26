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Corey Taylor

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3 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»

15 июн 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»

4 июн 2021 : 		 COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

31 май 2021 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

26 май 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

21 май 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS

19 май 2021 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

15 май 2021 : 		 Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR

14 май 2021 : 		 COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»

4 май 2021 : 		 COREY TAYLOR на аккордеоне

9 апр 2021 : 		 Видео со съемок клипа COREY TAYLOR

2 апр 2021 : 		 Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO

1 апр 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новом фильме

21 мар 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»

11 мар 2021 : 		 Акустика от COREY TAYLOR'а

2 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS

1 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS

21 фев 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок

18 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR написал пять сценариев

13 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о новой книге

11 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о мюзикле

25 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR — о денежных вложениях

14 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR представил новое видео

6 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького

30 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали
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|||| 3 июл 2021

COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»



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COREY TAYLOR в рамках одного из интервью признался в любви к Лас-Вегасу:

«Я живу тут более десяти лет. Я переехал сюда с бывшей, а когда мы разбежались, я всё равно остался здесь... Я должен тут всё равно бывать, потому что у нас дочка, но в то же время мне очень нравится это место, я искренне люблю этот город. Когда не было COVID, тут много чем можно было заняться, и здесь столько всего классного — что-то характерное для этих мест, рестораны и всё в таком духе. Всё очень клёво!»

COREY TAYLOR Loves Living In Las Vegas:





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