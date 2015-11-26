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Corey Taylor

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2 апр 2021 : 		 Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO

1 апр 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новом фильме

21 мар 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»

11 мар 2021 : 		 Акустика от COREY TAYLOR'а

2 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS

1 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS

21 фев 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок

18 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR написал пять сценариев

13 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о новой книге

11 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о мюзикле

25 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR — о денежных вложениях

14 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR представил новое видео

6 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького

30 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали

24 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»

23 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»

14 дек 2020 : 		 STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет

11 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»

9 дек 2020 : 		 Анимированное видео от COREY TAYLOR

3 дек 2020 : 		 Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE

1 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в хорроре

20 ноя 2020 : 		 Концертное видео COREY TAYLOR

16 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в фильме

14 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек

6 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR стал первым

21 окт 2020 : 		 Акустика от COREY TAYLOR
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Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO



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Milan Records представили сингл из будущей комедии Netflix "Thunder Force". За создание трека отвечали Fil Eisler, Scott Ian (ANTHRAX) и Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), к которым также присоединилисьLzzy Hale (HALESTROM), Dave Lombardo (SLAYER) и Tina Guo.

Corey: «Было здорово работать с Lizzy и стать частью фильма 'Thunder Force'. Всегда приятно быть в команде с другими артистами сообщества, особенно в столь сложный период времени. С нетерпением жду, когда все услышат этот трек и увидят фильм!»

Hale: «Невероятно рада, что стала частью саундтрека 'Thunder Force', окруженная друзьями, представляющими тот музыкальный жанр который я так люблю — рок и металл! Никогда не знаешь, что тебя стукнет. LIGHTNING NEVER STRIKES IF YOU CAN'T FORCE THE THUNDER!»

Hear COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN And DAVE LOMBARDO On 'Thunder Force' Track From NETFLIX Film














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