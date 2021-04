сегодня



Новая песня COREY TAYLOR , LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO



Milan Records представили сингл из будущей комедии Netflix "Thunder Force". За создание трека отвечали Fil Eisler, Scott Ian (ANTHRAX) и Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), к которым также присоединилисьLzzy Hale (HALESTROM), Dave Lombardo (SLAYER) и Tina Guo.



Corey: «Было здорово работать с Lizzy и стать частью фильма 'Thunder Force'. Всегда приятно быть в команде с другими артистами сообщества, особенно в столь сложный период времени. С нетерпением жду, когда все услышат этот трек и увидят фильм!»



Hale: «Невероятно рада, что стала частью саундтрека 'Thunder Force', окруженная друзьями, представляющими тот музыкальный жанр который я так люблю — рок и металл! Никогда не знаешь, что тебя стукнет. LIGHTNING NEVER STRIKES IF YOU CAN'T FORCE THE THUNDER!»































