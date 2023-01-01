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*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Corey Taylor

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23 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «AI не место в музыке!»

16 май 2023 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

7 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «ROADRUNNER RECORDS на нас просто забили»

4 май 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил новые песни

1 май 2023 : 		 COREY TAYLOR хочет помогать молодым

28 апр 2023 : 		 COREY TAYLOR заключил новый контракт

12 апр 2023 : 		 DEEN CASTRONOVO хотел бы поработать с COREY TAYLOR'ом

7 мар 2023 : 		 COREY TAYLOR обещает лучшую рок-пластинку года

24 фев 2023 : 		 COREY TAYLOR завершил запись альбома

25 янв 2023 : 		 COREY TAYLOR приступил к записи

8 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Сейчас я счастлив как никогда»

5 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о трезвости

20 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

19 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR купил Famous Monsters

2 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR о Джоуи

13 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR и JIM ROOT думают замутить

7 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stairway To Heaven" нашего поколения»

2 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR начнёт запись зимой

17 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео KID BOOKIE

6 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии

16 май 2022 : 		 COREY TAYLOR в акустике

15 апр 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO

15 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»

11 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео HO99O9

8 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста

25 фев 2022 : 		 Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR
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COREY TAYLOR: «AI не место в музыке!»



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COREY TAYLOR в недавнем интервью Kerrang! Radio резко прошёлся по использованию преимуществ искусственного интеллекта:

«Мне плевать на всё это дерьмо, чувак, если честно. Я не знаю, что люди пытаются доказать. Они пытаются доказать, что компьютеры могут делать вещи так же хорошо, как и люди? Потому что если так, то в чём смысл? Это ещё более худший пример того, как технология заменяет талант, чем то, о чём я разглагольствовал годами по поводу Pro Tools, тюнинга и использования одних и тех же звуков... А люди продолжают говорить: "Разве это не круто?" А я отвечаю: "Нет, это не круто. Вы что, с ума сошли? Что? У нас теперь нет способностей? Единственное, что звучит круто и ново, это песня от субстанции, которая даже не существует? Да пошли вы!"

Каждый раз, когда люди заискивают передо мной по поводу AI, я говорю: "Вы говорите не с тем человеком. Вам нужно поговорить с придурком, которому всё равно". Потому что я ненавижу всё это. Я этого не выношу!»




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