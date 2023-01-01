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COREY TAYLOR: «AI не место в музыке!»



COREY TAYLOR в недавнем интервью Kerrang! Radio резко прошёлся по использованию преимуществ искусственного интеллекта:



«Мне плевать на всё это дерьмо, чувак, если честно. Я не знаю, что люди пытаются доказать. Они пытаются доказать, что компьютеры могут делать вещи так же хорошо, как и люди? Потому что если так, то в чём смысл? Это ещё более худший пример того, как технология заменяет талант, чем то, о чём я разглагольствовал годами по поводу Pro Tools, тюнинга и использования одних и тех же звуков... А люди продолжают говорить: "Разве это не круто?" А я отвечаю: "Нет, это не круто. Вы что, с ума сошли? Что? У нас теперь нет способностей? Единственное, что звучит круто и ново, это песня от субстанции, которая даже не существует? Да пошли вы!"



Каждый раз, когда люди заискивают передо мной по поводу AI, я говорю: "Вы говорите не с тем человеком. Вам нужно поговорить с придурком, которому всё равно". Потому что я ненавижу всё это. Я этого не выношу!»







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